В Австралийском университете RMIT создали водяные батареи, в которых вода является важнейшим компонентом.

В рамках революционной разработки, возглавляемой Университетом RMIT, международная группа ученых представила новый тип аккумуляторов, способный совершить революцию в области хранения энергии.

Профессор Тяньи Ма и его команда из Университета RMIT возглавили создание водяных батарей — новаторского подхода к аккумуляторной технологии, в котором вода является важнейшим компонентом. В отличие от обычных литий-ионных батарей, склонных к пожару и взрывам, водяные батареи обладают улучшенными характеристиками безопасности, что делает их привлекательным выбором для различных применений.

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Фундаментальный принцип, лежащий в основе этих водяных батарей, заключается в их водной (водной) металл-ионной технологии, которая снижает риски, связанные с легковоспламеняющимися материалами в обычных батареях. Используя воду в качестве основного компонента, батареи исключают возможность возгорания и взрыва, решая важнейшую проблему безопасности в аккумуляторных технологиях.

Ключевой вехой в развитии аккумуляторных технологий является увеличение емкости и срока службы аккумуляторов. Команда RMIT добилась заметного прогресса в этом отношении, проведя обширные исследования по оптимизации производительности водяных батарей. Инновационные стратегии, такие как предотвращение дендритов с помощью висмута и его оксидных покрытий, продлили срок службы батарей, что позволяет использовать их в требовательных приложениях, таких как эффективное хранение солнечной энергии.

Плотность энергии водяных батарей — еще один примечательный аспект их работы. Разработка магниево-ионных водяных батарей с плотностью энергии 75 ватт-часов на килограмм означает значительное достижение, позиционирующее их как конкурентоспособную альтернативу современным литий-ионным батареям.