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BYD открыла предзаказы на электрический суперкар YangWang U9
Первый спортивный автомобиль быстрорастущего бренда не похож ни на одну другую машину на дороге и будет гораздо дешевле по сравнению с конкурентами.

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Китайский бренд электромобилей BYD представил свой суперкар, нового конкурента Ferrari. Первый спортивный автомобиль быстрорастущего бренда не похож ни на одну другую машину на дороге и будет стоить гораздо дешевле по сравнению с конкурентами.

Электрический гиперкар, получивший название YangWang U9, обладает впечатляющими характеристиками. Он использует четыре электродвигателя – по одному на каждое колесо и развивает 960 кВт и 1680 Нм, что примерно столько же, сколько у 10 Toyota Corolla вместе взятых.

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В Yangwang U9 используются четыре электродвигателя.  
BYD утверждает, что он может разогнаться до 100 км/ч за 2,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 309 км/ч. Цена около 360 000 долларов делает его относительно выгодной сделкой в сфере гиперкаров, где машины Lamborghini и Ferrari могут стоить до 1 миллиона долларов.

У U9 тоже есть свои особенности. Он оснащен специальной подвеской с электронным управлением, которая, как утверждает бренд, изменит манеру вождения.

Он имеет примерно такую же мощность, как 10 Toyota Corolla.

U9 способен наклоняться в поворотах, сопротивляться крену кузова, сопротивляться переносу веса во время резкого торможения или ускорения. U9 также может выполнять «танковый разворот», что позволяет ему эффективно разворачиваться на месте.

Президент BYD Ван Чуанфу заявил, что система контроля корпуса автомобиля представляет собой важный прорыв. «Система BYD DiSus — это первая интеллектуальная система управления кузовом собственной разработки, выпущенная китайской автомобильной компанией, знаменующая прорыв от нуля к единице», — сказал он. «Система BYD DiSus еще больше закрепит глобальную позицию BYD в отрасли».

Однако U9 тяжел по сравнению с другими гиперкарами и ему придется бросить вызов физике, чтобы гиперкар массой около 2500 кг мог ездить так же, как гораздо более легкие соперники.

Однако заряда U9 может не понравиться другим пользователям электромобилей. Дело в том, что новый суперкар может принимать два зарядных устройства одновременно, увеличивая скорость зарядки, но занимая два места для нагнетателя. Он будет иметь ту же 800-вольтовую архитектуру, которая обеспечивает быструю зарядку в Kia и Hyundai. 

Первоначально автомобиль будет продаваться только в Китае.

#byd #гиперкар #yangwang #суперкар
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