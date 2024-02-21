Microsoft наконец запретила браузеру Edge копировать вкладки Chrome без вашего разрешения.

Недавно Microsoft допустила большую ошибку, когда браузер Edge собирал вкладки из Chrome, не получая согласия пользователей. Компания обвинила в проблеме ошибку, которая непреднамеренно копировала данные из браузера Chrome.

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Но теперь Microsoft наконец подтвердила, что проблема устранена, а это означает, что браузер Edge будет получать данные из Chrome только в том случае, если вы дадите ему на это согласие. Все началось с того, что в сообщениях утверждалось, что Edge копировал вкладки Chrome для некоторых пользователей после того, как они обновились до последней версии Windows и открыли браузер Edge.

Edge имеет встроенную функцию, которая предположительно призвана помочь пользователям и облегчить им перемещение данных и других данных из Chrome, если они когда-либо решат отказаться от Chrome. Это помогает, когда вы хотите переместить пароли, историю веб-сайта и файлы cookie, чтобы упростить перенос контента и не начинать с нуля. В этом плагине была ошибка, которая вызывала эту проблему в течение нескольких недель, и теперь последняя версия браузера Edge от Microsoft подтверждает, что проблема устранена.

Microsoft не разрешает копирование вкладок, если пользователь не хочет импортировать их и другие личные данные из других браузеров. Подобные инциденты не помогают делу Microsoft, которая уже отстает от Chrome на рынке браузеров, хотя ее браузер хорошо оснащен.

Кража вкладок из одного браузера сама по себе является серьезным тревожным сигналом, а это после случайного обновления делает это еще более тревожным.