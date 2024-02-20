Европейский Союз заявил в понедельник, что расследует, нарушил ли TikTok новые строгие цифровые правила блока по очистке социальных сетей и обеспечению безопасности интернет-пользователей.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что «начала официальное разбирательство для оценки» того, нарушил ли TikTok Закон о цифровых услугах, который вступил в силу в прошлом году.

DSA представляет собой обширный набор правил, призванных обеспечить безопасность интернет-пользователей в Интернете, включая требования, облегчающие маркировку вредоносного или незаконного контента, такого как разжигание ненависти, предоставление пользователям альтернатив алгоритмическим рекомендациям и запрет на рекламу, ориентированную на детей.

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Комиссия сосредоточена на том, делает ли TikTok достаточно, чтобы обуздать «системные риски», вытекающие из его конструкции, включая «алгоритмические системы», которые могут стимулировать «поведенческие зависимости». В нем говорится, что меры, включая инструменты проверки возраста, призванные помешать несовершеннолетним находить «неприемлемый контент», могут быть не «разумными, соразмерными и эффективными».

TikTok обладает «новаторскими функциями и различными настройками для защиты подростков и предотвращения доступа к платформе TikTok детей младше 13 лет — таких проблем, с которыми сталкивается вся современная индустрия», — говорится в заявлении компании. «Мы продолжим работу с экспертами и представителями этой отрасли, для обеспечения безопасности молодых людей в TikTok, и с нетерпением ждем возможности более подробно объяснить эту работу Комиссии».

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу дает показания на Капитолийском холме в Вашингтоне.Комиссия также расследует меры TikTok по обеспечению конфиденциальности для несовершеннолетних , прозрачность рекламы и предоставляет ли он исследователям доступ к данным.

ЕС насчитал почти два десятка крупнейших онлайн-платформ и социальных сетей, включая TikTok, заслуживающими самого пристального внимания в соответствии с DSA и крупных штрафов в случае несоблюдения требований.

Блок уже расследует деятельность X Илона Маска, ранее известного как Twitter, на предмет нарушений, включая неспособность обуздать распространение незаконного контента.