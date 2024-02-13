В Boston Consulting Group выяснили, что в половине случаев, когда пользователи берут в руки свои телефоны, они не знают для чего это сделали.

По данным глобальной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), типичный пользователь смартфона берет трубку телефона 70-80 раз в день.

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«В ходе нашего исследования мы увидели, что примерно в 50% случаев потребители не понимают, почему они берут трубку — они делают это по привычке», — сказала Каника Санги, руководитель Центра потребительского анализа.

Выводы отчета основаны на фактических данных о кликах/обменах и подробных опросах более чем 1000 пользователей сотовыми телефонами.

Более того, в отчете установлено, что в 45–50% случаев потребители четко представляют себе задачу, которую необходимо выполнить, а в 5–10% случаев потребители имеют частичную ясность.

«Смартфоны развиваются — недавняя волна дискуссий в средствах массовой информации и на отраслевых мероприятиях по таким темам, как «ИИ на устройстве» или «опыт без приложений благодаря Gen AI» является свидетельством этой эволюции», — сказала Нимиша Джайн, старший партнер и управляющий директор BCG.

В отчете также упоминается, что пользователи смартфонов любят смотреть потоковое видео (короткое/длинное), поскольку 50-55% их времени тратится на потоковую передачу приложений, общение (текстовые сообщения/звонки), покупки, поиск ( информация о путешествиях, работе, хобби и т. д.) и играх.