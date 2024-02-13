NACS становится основным стандартом зарядки для электромобилей

Stellantis — последний производитель, взявший на себя обязательство использовать Tesla NACS (Североамериканский стандарт зарядки). Компания была последним оставшимся противником среди крупных автопроизводителей, а это означает, что NACS становится настоящим общим стандартом.

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Согласно пресс-релизу, электромобили брендов Stellantis (включая Dodge, Chrysler, Fiat, Ram, Jeep и Alfa Romeo) начнут использовать разъем NACS в некоторых моделях в следующем году. Автопроизводитель также предложит адаптер для существующих автомобилей, что означает, что водители смогут заряжать аккумулятор, используя порты NACS или комбинированной системы зарядки (CCS).

Компания Stellantis заявляет, что ее внедрение NACS основано на ее обязательствах вместе с шестью другими автопроизводителями построить к 2030 году сеть из более чем 30 000 точек быстрой зарядки на автомагистралях и в городских районах Северной Америки. Эти станции будут поддерживать NACS и CCS.

Автопроизводитель присоединился к таким компаниям, как Volkswagen , GM , Volvo , Polestar , Mercedes , Honda , BMW и Lucid , в поддержке NACS. Операторы сетей зарядки электромобилей ChargePoint и Electrify America также пообещали внедрить NACS после того, как Tesla открыла исходный код разъема в конце 2022 года.