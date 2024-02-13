Cisco может стать последним технологическим гигантом, который надеется сосредоточиться на быстрорастущих областях, а это означает, что люди потеряют работу.

Сообщается, что Cisco готовится уволить «тысячи» сотрудников на следующей неделе, поскольку компания сосредоточивается на «быстрорастущих областях». Ожидается, что Cisco опубликует отчет о доходах за второй квартал 2024 года 14 февраля, а объявление об увольнении, скорее всего, будет сделано во время отчета, сообщает Reuters.

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В прошлом году Cisco объявила об увольнении почти 4000 сотрудников, поскольку компания предпринимала усилия по «перебалансировке» и сокращению расходов. Согласно отчетам, общая численность сотрудников сетевой компании по состоянию на 2023 финансовый год составляла 84 900 человек.

В сентябре прошлого года Cisco уволила 350 сотрудников в Силиконовой долине в США в ходе своего последнего сокращения рабочих мест. В ноябре 2022 года компания объявила о сокращении около 5 процентов своей рабочей силы, около 4000 рабочих мест.

В заявлении компании говорится, что эти «недавние уведомления являются частью усилий по ребалансировке, которые мы начали в ноябре 2022 года, которые включали ограниченную реструктуризацию, затронувшую наш портфель недвижимости и примерно 5 процентов нашей рабочей силы».

Увольнения в ноябре были частью плана реструктуризации стоимостью 600 миллионов долларов. «Это изменение баланса связано с расстановкой приоритетов инвестиций в нашу трансформацию, чтобы оправдать и превзойти ожидания наших клиентов в меняющейся технологической среде», — заявили в компании. За весь 2023 финансовый год объем продаж Cisco составил 57 миллиардов долларов.