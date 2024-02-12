Новейшая бронебойная винтовка разработана специалистами КБ "Приборостроения".

Винтовка МЦ572 «Астарта»На выставке "Армия-2023" впервые была представлена винтовка калибра 12,7 мм под названием "Астарта". Данное оружие было разработано специалистами КБ "Приборостроения" имени Шипунова и предназначено для использования исключительно специальными подразделениями. В планах не предусмотрено массовое производство этой винтовки, всего будет выпущено около тысячи единиц.

В ближайшее время планируется передача перспективной антиматериальной снайперской винтовки МЦ-572, также известной как "Астарта", в подразделения в зоне СВО, где она будет применена в боевых условиях.

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Важно отметить, что антиматериальные винтовки предназначены для поражения материальных объектов, таких как техника, что относится к большинству крупнокалиберных снайперских винтовок с бронебойными патронами.

Точные даты отправки и количество единиц "Астарт" пока не уточняются, однако стоит отметить, что все новые проекты российского вооружения в настоящее время проходят испытания в районах специальных операций, что позволяет оперативно вносить необходимые изменения.

Разработчики отметили, что винтовка "Астарта" с "зажатым" стволом обладает повышенной точностью. На дистанции 100 метров пули "Астарты" поражают цель с отклонением не более 1,5 см, в то время как у американских винтовок Barrett это значение составляет 6 см.