Спорный рекламный ролик от Coca-Cola под названием "Field of Fake" недавно появился в сети.

Coca-Cola, в своей попытке улучшить свои продукты, стала одной из первых компаний, которая решилась использовать возможности искусственного интеллекта. Они разработали новую рекламу для спортивных напитков под брендом Bodyarmor, используя генеративный искусственный интеллект. Получившийся результат можно назвать настоящим произведением искусства, однако слоган "Электролиты приносят успех во рту" вряд ли понравится не таким креативным людям как создатели рекламы.

реклама

Рекламный видеоролик также был тщательно подобран, чтобы передать правильное сообщение: он показывает меняющиеся части человеческого тела, спортсмена, который пьет напиток, огромный кувшин спортивного напитка, разлетающийся над толпой людей, страдающих от жажды. Видео получило название "Field of Fake" и стремится показать потребителю, что новый спортивный напиток обеспечивает полную гидратацию.





Кристен Рамбл, вице-президент по стратегии бренда Bodyarmor, рассказала, что рекламный видеоролик был полностью создан при помощи GenAI, а затем усовершенствован с применением VFX-инструментов и машинного обучения.

Однако нет гарантии, что в ближайшем будущем рекламные творения ИИ окажутся на уровне работы человека. Несмотря на неудачи, использование ИИ в рекламе привлекает бизнес, поскольку оно может существенно снизить затраты на рекламу путем исключения человеческого фактора.