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Proxvosst
Google Bard переименован в Gemini и получает официальное приложение и расширенную подписку
Google официально переименовал своего чат-бота Bard AI в Gemini, что соответствует мощной модели большого языка, на которой он построен.

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Слухи подтвердились, поскольку Google Bard был официально переименован в Gemini, название, которое ранее использовалось для семейства моделей искусственного интеллекта, лежащих в его основе. Кроме того, поисковый гигант теперь предлагает специальное приложение для Gemini, доступное как на платформах iOS, так и на Android.

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Также появилась новая расширенная версия чат-бота — Gemini Advanced; он поставляется с новой программой Google Ultra 1.0 LLM. Для непосвященных Google в декабре прошлого года представила семейство моделей Gemini AI с предлагаемыми вариантами Nano, Pro и Ultra, но до сих пор выпуск Ultra откладывался. Он заменил PaLM 2 LLM как более совершенную модель искусственного интеллекта. 

Слухи о предстоящем изменении распространились на прошлой неделе, вызванные утечкой журнала изменений Bard, любезно предоставленного разработчиком Диланом Расселом на X, намекающим на потенциальное изменение названия. В журнале изменений прямо указано: «Bard теперь Gemini».

Тем не менее, генеральный директор Google Сундар Пичаи отмечает, что Gemini Advanced, который будет платным, «гораздо лучше способен рассуждать, следовать инструкциям, программировать и творчески сотрудничать». Он добавил: «Вы можете начать использовать Gemini Advanced, подписавшись на новый план Google One AI Premium, который предлагает лучшие функции искусственного интеллекта Google в одном месте. Этот премиальный план основан на популярном сервисе Google One, предлагающем расширенное хранилище и эксклюзивные функции продукта».

Примечательно, что первые два месяца Gemini Advanced в рамках плана Google One AI Premium предоставляются бесплатно. Впоследствии пользователи смогут продолжить подписку, получив такие преимущества, как 2 ТБ облачного хранилища, плавную интеграцию Gemini с Gmail, Документами и другими приложениями рабочего пространства, а также другие функции.

#google #bard #gemini #google one
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Ребрендинг Google: чат-бот Bard теперь называется Gemini
Google переименовала своего чат-бота Bard AI в Gemini
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