Увольнения связаны с тем, что Конгресс еще не утвердил годовой бюджет агентства.

Даже НАСА не застраховано от увольнений. Агентство сообщает, что сокращает около 530 сотрудников из своей Лаборатории реактивного движения (JPL) в Калифорнии на фоне неопределенности бюджета. Это восемь процентов рабочей силы предприятия. Лаборатория реактивного движения также увольняет около 40 подрядчиков всего через несколько недель после введения моратория на прием на работу.





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«После исчерпания всех других мер по адаптации к меньшему бюджету НАСА и отсутствия ассигнований Конгресса на 24 финансовый год нам пришлось принять трудное решение о сокращении штата Лаборатории реактивного движения за счет увольнений», — заявили в НАСА. «Последствия затронут как технические, так и вспомогательные области лаборатории. Это болезненные, но необходимые корректировки, которые позволят нам придерживаться выделенного бюджета, продолжая при этом нашу важную работу для НАСА и нашей страны».

Неопределенность относительно окончательного бюджета, который Конгресс выделит НАСА на 2024 год, сыграла важную роль в сокращениях. Ожидается, что агентство получит около $300 млн на Возвращение образца с Марса(MSR), амбициозную миссию, в рамках которой НАСА планирует запустить посадочный модуль и орбитальный аппарат на Красную планету в 2028 году и вернуть его землю. В своем предложении по бюджету на 2024 год НАСА запросило на этот проект чуть менее 950 миллионов долларов.

«Хотя у нас до сих пор нет ассигнований на 24 финансовый год или окончательного слова Конгресса по выделению бюджета на возврат образцов с Марса (MSR), сейчас мы находимся в ситуации, когда мы должны предпринять дальнейшие существенные действия по сокращению наших расходов», — написал директор JPL Лори Лешин. «Ввиду отсутствия ассигнований и, как бы нам не хотелось предпринимать эти действия, мы должны теперь двигаться вперед, чтобы защититься от еще более глубоких сокращений позже, если бы нам пришлось ждать».

НАСА еще не предоставило полную оценку стоимости MSR, хотя независимый отчет оценивает цену в пределах от 8 до 11 миллиардов долларов. В предложенном бюджете на 2024 год подкомитет Сената по ассигнованиям поручил НАСА представить годовой план финансирования MSR. Если агентство этого не сделает, в подкомитете предупредили, что миссия может быть отменена.

И это несмотря на то, что MSR до сих пор добивалась успеха. Марсоход Perseverance выкопал несколько образцов почвы содержащих признаки органического вещества и требуется подвергнуть их более тщательному анализу, если бы НАСА смогло вернуть их на Землю. Образцы могут помочь ученым узнать больше о Марсе, например, о том, существовала ли когда-либо на этой планете жизнь.