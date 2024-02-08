В субботу миссия НАСА «Юнона» прошла в пределах 930 миль от третьего по величине спутника Юпитера, сделав потрясающие снимки.

На третьем году своей миссии по ведению хроники массивной планеты и ее официально признанных спутников (до 95) космический корабль сфотографировал действующие вулканы, выбрасывающие огромные шлейфы обломков в ее очень тонкую атмосферу из диоксида серы.

Захватывающие изображения луны Ио с многочисленными кратерами и сотнями ее вулканов и лавовых озер можно увидеть в галерее, опубликованной в журнале Sky & Telescope.

реклама

«Юнона» — первая миссия на солнечной энергии во внешней части Солнечной системы — в декабре совершила аналогичное близкое сближение с самой внутренней галилеевой луной, а ее последний проход произошел на 58-м круге, во время которого она захватила первую луну.

Космический корабль должен был пролететь еще семь раз с больших расстояний до завершения своей миссии, которая отслеживала магнитное поле и внутреннюю часть Юпитера издалека, прежде чем недавно приблизиться к газовому гиганту.

Ночная сторона Ио, освещенная солнечным светом.

Фонтаны лавы могут извергать вулканический материал на десятки миль в воздух от поверхности Ио.

Ученые также наблюдали «важность приливных сил Юпитера, которые безжалостно сжимают эту измученную луну», сказал Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан- Антонио.

Камера JunoCam космического корабля подверглась радиационному облучению во время последнего близкого пролета над планетой, что было исправлено инженерами с помощью внутренних нагревателей камеры.

На снимке, сделанном камерой JunoCam в октябре, можно увидеть шлейф над местом расположения вулкана Прометей, выделяющийся из темноты в левой части изображения, чуть ниже терминатора.

По данным Space.com, Ио немного больше земной луны, а температура поверхности составляет минус 202 градуса, но ее внутренняя часть нагревается приливными силами огромного гравитационного поля Юпитера, подпитывая вулканы, температура которых может превышать 3000 градусов. Его вулканы извергают заряженные частицы в область с более высокой концентрацией ионов и электронов, расположенную на орбите Ио, плазменного тора Ио, который соединяется обратно с планетой через линии магнитного поля.

Небесное тело вращается вокруг Юпитера менее чем за два земных дня, но не вращается, поскольку оно приливно привязано к планете. Последние пролеты «Юноны» не были самым близким космическим кораблем, когда-либо проходившим к ней — по сообщениям, в 2001 году миссия «Галилео» прошла на расстояние 112 миль от Луны.