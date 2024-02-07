Плохая новость заключается в том, что эпидемия близорукости вызвана, главным образом, той технологией, которую мы используем каждый день.

Хорошая новость для родителей, обеспокоенных тем, что зависимость от TikTok разрушает зрение их ребенка: исследователи говорят, что использование мобильных телефонов не способствует развитию близорукости. Плохая новость заключается в том, что эпидемия близорукости, охватившая мир, вызвана главным образом экранами компьютеров.

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Исследование Университета Западной Австралии показало, что у людей, которые использовали компьютер по шесть и более часов в день, близорукость ухудшалась быстрее по сравнению с теми, кто проводил за экраном гораздо меньше времени.

Саманта Сзе-Йи Ли, старший научный сотрудник Lions Eye Institute, говорит, что время, проведенное за мобильными телефонами или планшетами, не оказало никакого влияния. «Причина этой разницы может быть связана с явлением, называемым «периферийной расфокусировкой», — сказал доктор Ли. «Когда вы смотрите на свой мобильный телефон, все в нашем периферийном зрении, за исключением маленького экрана телефона, находится дальше и относительно размыто» .





Выводы доктора Ли основаны на данных, собранных у 600 молодых людей в рамках исследования Рейна в Перте одно из крупнейших и самых продолжительных исследований здоровья человека, проводимых в мире.



Последний индекс зрения Optometry Australia, опубликованный в 2022 году, показал, что респонденты с близорукостью выросли на три пункта до 40 процентов за два года до этого. По прогнозам, к 2050 году более половины населения планеты будет близоруким.

Большой процент респондентов заявили, что они обеспокоены здоровьем своих глаз после COVID, при этом 42 процента заявили, что в результате пандемии их использование экранов увеличилось. Близорукость может привести к дальнейшим заболеваниям глаз, таким как глаукома, катаракта и проблемы с сетчаткой, поэтому важно понимать, какие факторы риска способствуют близорукости. «В наши дни практически невозможно избежать цифровых экранов», — сказал доктор Ли. Он надеется, что результаты исследования помогут ученым разработать способы борьбы с пагубным воздействием использования компьютера на зрение.