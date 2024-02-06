Ожидается, что Samsung Galaxy Ring будет поддерживать зарядку Pogo Pin.

Samsung Galaxy Ring был представлен на мероприятии Galaxy Unpacked 17 января, где также была представлена серия смартфонов Galaxy S24. Сообщается, что Galaxy Ring будет выпущен как трекер здоровья и фитнеса, совместимый с пакетом Samsung Health. Хотя компания не разглашает никаких дополнительных подробностей об умном носимом устройстве, несколько утечек и отчетов с тех пор намекают на его ключевые особенности и дизайн. Теперь руководитель компании подтвердил сроки запуска Galaxy Ring.

Старший исполнительный директор Samsung Дэниел Сын Ли подтвердил в своем сообщении на LinkedIn, что долгожданное Galaxy Ring дебютирует во второй половине 2024 года. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей по этому поводу и не намекнул на точную дату. Ранее предполагалось, что умное кольцо будет представлено вместе с Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 позднее в этом году. Подтвержденный график запуска соответствует этому предположению.

реклама

На прошлой неделе Samsung Galaxy Ring был замечен в приложении Good Lock в разделе виджетов батареи, что предполагало его скорый запуск. Предполагается, что кольцо будет выпущено как «легкое» и будет доступно в трех цветовых вариантах и в разных размерах до 22,2 мм. Ожидается, что умное кольцо будет поддерживать зарядку Pogo Pin.

Ранее компания заявляла, что Galaxy Ring является «мощным и доступным устройством для здоровья и хорошего самочувствия». В вышеупомянутом официальном тизере гладкое круглое кольцо было оснащено несколькими датчиками, расположенными на нижней стороне, чтобы помочь в отслеживании здоровья и физической формы.

Более ранние утечки предполагали, что Samsung Galaxy Ring, скорее всего, будет оснащен датчиками электрокардиограммы (ЭКГ), фотоплетизмографии (PPG) или мерцательной аритмии (AFib). Ожидается, что он также будет оснащен круглосуточной системой отслеживания сердечного ритма, SpO2 и трекером сна. Все данные о здоровье, фитнесе и сне со смарт-кольца, скорее всего, будут загружены в пакет Samsung Health для мониторинга.