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Более 200 000 предзаказов устройств Apple Vison Pro было сделано в первый день продаж
В магазинах Apple наконец появились в продаже очки виртуальной/дополненной реальности Apple Vison Pro.

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 Apple Vision Pro дебютировал в магазинах в пятницу, вызвав ажиотаж среди первых покупателей, которые стекались в магазины Apple, чтобы своими глазами увидеть гарнитуру смешанной реальности. Социальные сети были полны первых реакций, многие хвалили дизайн и возможности устройства.

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Первые впечатления от дизайна Vision Pro были исключительно положительными. Пользователи выразили восхищение эстетикой гарнитуры. Фотографии заполонили социальные сети, на которых пользователи улыбаются рядом с инновационным устройством. 

Пока пользователи изучали 20–25-минутные демонстрации, сотрудники магазина Apple знакомили их с системой пространственных вычислений Vision Pro. Эта система накладывает цифровые элементы на физический мир, создавая эффект присутствия. Тестеры использовали такие приложения, как Apple TV и «Фото», демонстрируя универсальность гарнитуры.

 Как сообщается, некоторые тестеры были особенно впечатлены возможностями Vision Pro. Репортер Business Insider Джордан Харт описал захватывающий опыт просмотра трейлера «The Super Mario Bros. Movie» с обзором на 360 градусов. Другие поддержали это мнение, выражая эмоции от благоговения до слез во время захватывающих видеороликов.

Однако не у всех был безупречный опыт. Некоторые пользователи столкнулись с такими проблемами, как отсутствие оптических вставок для тех, кто носит очки. Несмотря на эти затруднения, общий энтузиазм по поводу продукта был ощутимым.

Вес гарнитуры получил неоднозначные отзывы: некоторые пользователи сочли ее удобной, а другие жаловались на ее тяжесть. Некоторые тестеры сообщили о красных линиях на лбу и о необходимости настроить устройство для обеспечения комфорта.

 Несмотря на неоднозначные отзывы, интерес покупателей к Apple Vision Pro кажется сильным: по сообщениям, с момента открытия предварительных заказов было продано около 200 000 единиц. Однако высокая цена в 3499 долларов побудила некоторых потенциальных клиентов рассмотреть более доступные альтернативы, такие как Meta Quest 3, которая предлагает аналогичный опыт смешанной реальности по цене от 499,99 долларов.

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В заключение, первая реакция на Apple Vision Pro предполагает смесь волнения и незначительных опасений. В то время как некоторые пользователи были очарованы его дизайном и возможностями погружения, другие столкнулись с такими проблемами, как вес и проблемы совместимости. Тем не менее, высокие продажи указывают на значительный уровень интереса к последнему набегу Apple на смешанную реальность.

#apple #apple vison pro #vison pro
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