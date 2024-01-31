Финансовая компания Джека Дорси Block увольняет около 1000 сотрудников, что затронет персонал дочерних компаний компании Cash App, Afterpay и Square.

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Согласно отчету Insider, это решение затронуло около 1000 человек — или 10 процентов от общей численности персонала Блока.

«Мы решили, что лучше сделать это сразу, а не растягивать на долго, что показалось более справедливым как к отдельным лицам, так и к компании. Когда мы знаем, что нам нужно принять меры, мы хотим предпринять их немедленно, а не позволять вещам тянуться вечно», — написал Дорси во внутренней записке для сотрудников.

В прошлогоднем отчете о прибылях и убытках Block заявил, что сократит численность персонала с 13 000 в третьем квартале 2023 года до «абсолютного предела» в 12 000 к концу этого года. Доходы от Cash App, сервиса одноранговых платежей, значительно снизились, сообщает TechCrunch.

Между тем, сервис Afterpay «купи сейчас, плати позже» (BNPL), который Block приобрел в 2021 году за 29 миллиардов долларов, понес серьезные убытки. Square также сталкивается с конкуренцией на нескольких фронтах, в том числе со стороны Fiserv's Clover, Toast и Stripe.

Block сообщила о выручке в размере 5,62 миллиарда долларов за третий квартал 2023 года, при этом прибыль от своих биткойн-активов составила 44 миллиона долларов.

В сентябре прошлого года Дорси был назначен главой и председателем Block (ранее называвшегося Square), соучредителем которого он был в 2009 году. Должность Дорси изменилась с «главного исполнительного директора, президента и председателя» на «руководитель и председатель Block».

«В ролях и обязанностях Дорси не будет никаких изменений, и он продолжит исполнять обязанности главного исполнительного директора компании», — сказали в Block в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В декабре 2021 года компания Square, предоставляющая финансовые услуги, объявила о смене названия на Block.