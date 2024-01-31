Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен в ближайшее время. Эта модель, скорее всего, присоединится к Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые были представлены в октябре 2023 года. Ожидается, что эти телефоны будут представлены во всем мире на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) 2024, который пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля. Первоклассная модель Ultra может быть представлена вместе с другими моделями Xiaomi 14 на том же мероприятии. Несколько утечек и отчетов за последние несколько месяцев указывают на несколько ключевых особенностей предполагаемого флагманского телефона. Последняя утечка также намекает на сроки запуска, а также на некоторые характеристики камеры телефона.

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Tipster Fix Focus Digital (перевод с китайского) заявил в сообщении Weibo, что запуск Xiaomi 14 Ultra ожидается в феврале. Сроки совпадают с мероприятием MWC 2024, на котором исторически были представлены крупные презентации различных производителей смартфонов. Таким образом, вполне вероятно, что Xiaomi 14 Ultra, который, как ожидается, придет на смену Xiaomi 13 Ultra, может быть представлен на мероприятии Xiaomi во время MWC 2024. Модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые до сих пор были запущены только в Китае, также, вероятно, будут одновременно представлены во всем мире.

Источник добавил, что основная задняя камера Xiaomi 14 Ultra может поддерживать переменную диафрагму в диапазоне от f/1,63 до f/4,0. Более ранние утечки предполагали, что телефон может иметь 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900 с объективом f/1,6 в составе основной камеры. По слухам, система с четырьмя задними камерами в телефоне также будет включать 120-мм телеобъектив с перископом и асферический объектив Vario-Summilux 1:1,63-2,5/12-120 (ASPH).

Xiaomi 14 Ultra также будет оснащен новейшей SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,7-дюймовым экраном 2K AMOLED с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5180 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. В целях безопасности в телефоне также может быть установлен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Как и другие телефоны Xiaomi 14, модель Ultra, скорее всего, также будет поставляться с новой оболочкой HyperOS компании поверх Android 14.

Примечательно, что Xiaomi 13 Ultra оснащен системой из четырех задних камер, настроенной Leica, которая включает в себя 50-мегапиксельный 1-дюймовый основной датчик IMX989, а также три 50-мегапиксельных датчика IMX858. Фронтальная камера телефона использует 32-мегапиксельный сенсор.