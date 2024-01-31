В последнем обновлении Google добавил функцию измерения температуры тела, но для этого нужно провести телефоном по лицу.

Pixel 8 Pro, оснащенный инфракрасным датчиком температуры на задней панели, после четырех месяцев ожидания представил новую функцию — измерение температуры тела. Хотя идея кажется многообещающей, ее реализация подвергается критике из-за сложного использования. Основной причиной задержки стало получение одобрения FDA, в котором особое внимание уделялось регулированию датчиков температуры тела как медицинских устройств.

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Большинство владельцев Pixel 8 Pro, возможно, упустили из виду наличие инфракрасного датчика температуры на своих телефонах. Однако недавнее добавление метода измерения температуры тела проливает свет на его присутствие. В блоге Google подчеркивается точность этой функции: «В ходе клинических испытаний наш программный алгоритм смог рассчитать температуру тела в диапазоне 36,1–40 °C с точностью ±0,3 °C. …» Тем не менее, эта функция доступна только в США.

Исполнение датчика температуры разочаровывает пользователей, как указано на странице поддержки Google. Пользователи должны медленно проводить телефоном по лицу, чтобы измерить температуру тела в течение четырех секунд. Датчик должен находиться максимально близко, не касаясь кожи, что делает его неудобным для тех, кто носит очки. Датчик температуры, отмеченный в обзорах как недостаток, не обеспечивает непрерывного измерения и имеет проблемы с пользовательским интерфейсом, из-за чего его можно забыть.

Добавление температуры тела усугубляет существующие проблемы, делая его более подходящим для умных часов, чем для телефона. Помимо измерения лба, датчик может проверять температуру объекта, но с ограниченным диапазоном в пять сантиметров и без системы наведения. Пользовательский интерфейс предлагает пустой экран с кнопкой «Измерить», обеспечивающей однократное показание при активации.

Эта функция является частью обновления Pixel от января 2024 года, в котором представлены функции «Круг для поиска» и «Магическое составление» на базе искусственного интеллекта для приложения Google Сообщения. Несмотря на свой потенциал, измерение температуры тела дополняет список громоздких функций Pixel 8 Pro.

Ожидается, что обновление будет распространяться постепенно в течение следующих нескольких недель, предлагая пользователям ряд улучшений и проблем.