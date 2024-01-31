Сокращения произошли почти ровно через год после того, как PayPal сократил семь процентов своей рабочей силы.

PayPal увольняет девять процентов своих сотрудников, сообщил во вторник генеральный директор Алекс Крисс в письме, которое PayPal обнародовал несколько часов спустя. Решение коснется около 2500 сотрудников, которые узнают свою судьбу в период с сегодняшнего дня до конца недели, сообщало ранее агентство Bloomberg. Увольнения в PayPal произошли почти ровно через год после того, как компания уволила более 2000 сотрудников, чтобы снизить расходы.

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Несмотря на тысячи сокращений рабочих мест в 2023 году, увольнения в технологических компаниях продолжатся и в 2024 году. В тот же день, что и последние увольнения в PayPal, Jack Dorsey's Block, компания, владеющая Cash App, Foundational и Square, провела второй раунд увольнений за два года сократив почти тысячу человек. Ранее в этом месяце Google уволила более тысячи работников в своих подразделениях аппаратного обеспечения, а генеральный директор Сундар Пичаи предупредил сотрудников, что в течение года следует готовиться к новым сокращениям. Discord, eBay, Riot Games, TikTok, Microsoft, iRobot, Amazon, Unity и Duolingo, среди прочих, коллективно сократили тысячи рабочих мест в январе.

PayPal была одной из первых компаний в индустрии онлайн-платежей, но в последние годы в эту сферу вошли конкуренты, такие как Zelle, и технологические компании с глубокими карманами, такие как Apple. Конкуренция в индустрии платежей оказывает давление на PayPal. Bloomberg отметил, что в этом месяце четыре аналитика понизили рейтинг акций компании. Компания «продолжит инвестировать в те области бизнеса, которые, по нашему мнению, будут способствовать и ускорять рост», — говорится в письме Крисса.

Увольнения в PayPal происходят, несмотря на уверенный рост компании в течение 2023 года. Выручка компании по состоянию на сентябрь 2023 года составила 7,42 миллиарда долларов, что более чем на восемь процентов больше, чем годом ранее. Компания превзошла ожидания по прибыли и сообщила о «двузначном росте» количества транзакций, произошедших на ее платформе.

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The Information отмечает , что Крисс, занявший пост генерального директора компании в сентябре 2023 года, заявил в последнем отчете о финансовых результатах PayPal в ноябре 2023 года, что ее затраты «слишком высоки» и «замедляют нашу работу».