AMPV с модульной системой рассчитана на выполнение самых разных боевых задач.





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В ходе недавних полевых испытаний с боевой стрельбой прототип системы противодействия беспилотным самолетам (C-UAS) BAE Systems Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) эффектным образом уничтожил небольшой парк квадрокоптеров, используя модульную систему вооружения Moog.

Когда BAE Systems поставила первый из своих AMPV армии США в 2020 году, она не просто поставляла замену боевой машине M113 времен холодной войны. Также внедрялась модульная система бронетехники, которая позволит армии быстро модифицировать AMPV для выполнения самых разных задач — от бронетранспортера до мобильной хирургической операционной.

Одна из таких задач — борьба с небольшими наземными целями и дронами.

В ходе учений, которые включали реалистичные сценарии боя на полигоне Биг-Сэнди в Кингмане, штат Аризона, прототип AMPV C-UAS был оснащен верхней пластиной пакета внешнего оборудования для выполнения задач BAE Systems (ExMEP), который может обслуживать 30 различных сменных турелей. К нему была прикреплена реконфигурируемая интегрированная вооруженная платформа Moog (RIwP), которая представляет собой модульную систему вооружения, являющуюся частью армейской башни маневренной противовоздушной обороны ближнего действия (M-SHORAD).

В собранном виде AMPV C-UAS нес многоцелевые полусферические радары Leonardo DRS (MHR) для обзора на 360 градусов, пакеты камер и датчиков, соответствующие системы управления и контроля, ракеты «Стингер», пулемет и 30-мм ракету Northrop Grumman XM914. Однако это лишь одна из множества возможных конфигураций для выполнения нескольких задач, противотанковой атаки и противовоздушной обороны.

В ходе испытаний машине была поставлена задача точно обнаруживать, сопровождать и идентифицировать неподвижные и движущиеся воздушные и наземные цели, а затем уничтожать или выводить их из строя. Это было сделано с использованием возможности поворота башни по сигналу, которая позволяла датчикам подсказывать камерам, в каком направлении направлять, а затем поражать цель с помощью 30-мм бесконтактных снарядов, чтобы сбить дроны.

«На самой ранней стадии разработки концепции боевых возможностей программы AMPV мы намеренно разработали модульную и гибкую конфигурацию, чтобы обеспечить адаптируемую и готовую к развитию платформу для военного истребителя», — сказал Билл Шихи, директор программы BAE Systems AMPV. «За год с небольшим наше успешное сотрудничество с Moog над прототипом C-UAS продемонстрировало искусство того, к чему может привести быстрая реакция ведущих поставщиков отрасли. Когда дело доходит до задания тона для будущей интеграции на более высоком уровне и это только начало того, что вы увидите в AMPV».



