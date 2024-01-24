реклама
Смелый план по трансформации этого культового полноприводного автомобиля призван сделать его актуальным для более широкого круга автолюбителей.
реклама
Точно так же, как линейка Ford Mustang включает в себя обычное купе и кабриолет с двигателем V8, четырехдверный электрический внедорожник и гусеничный автомобиль стоимостью 500 000 долларов, Toyota стремится расширить бренд LandCruiser, включив в него электрические и гибридные варианты.
Семейство LandCruiser, как ожидается, расширится за счет нынешнего универсала 300-й серии, старой 70-й серии и массивного нового Toyota Prado, включив в него компактную городскую модель, похожую по размеру на Subaru Forester, и роскошный флагман, способный конкурировать с такими моделями, как RangeRover.
Британское автомобильное издание Autocar сообщает, что суббренд LandCruiser станет аналогом Land Rover Defender, который также становится отдельным предприятием.
Autocar цитирует директора по брендингу Toyota Саймона Хамфриса, который заявил, что компания «исследует новые подходы к мобильности, которые не только расширяют возможности Land Cruiser, но и повышают свободу людей в движении», добавляя, что «наши клиенты доверяют нам, чтобы сохранить актуальность и процветание Land Cruiser навстречу будущему». Это говорит о том, что следующие дополнения LandCruiser будут электрифицированы.
Toyota представила роскошный электрический концепт LandCruiser SE на Токийском автосалоне в 2023 году. Этот автомобиль может последовать за будущим электрическим внедорожником bZ4X в автосалоны в ближайшие годы.
Toyota заявила, что «мы не только добавим варианты аккумуляторных электромобилей к существующим моделям автомобилей, но также предложим полную линейку недорогих моделей массового производства, таких как серия BZ, для удовлетворения потребностей всех клиентов».
«Тем самым мы надеемся предоставить клиентам по всему миру уникальный и красивый стиль, а также удовольствие от вождения аккумуляторных электромобилей и опыт жизни с аккумуляторными электромобилями».
Хамфрис, тогдашний старший генеральный менеджер по дизайну, заявил в 2021 году, что эра электромобилей предоставила возможность «опираться на внедорожное наследие Toyota для создания новых захватывающих впечатлений от отдыха».