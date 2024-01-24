Toyota приближается к представлению зеленого LandCruiser как части суббренда японского гиганта.

Концепт-кар Toyota LandCruiser Se 2023 года

Смелый план по трансформации этого культового полноприводного автомобиля призван сделать его актуальным для более широкого круга автолюбителей.

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Точно так же, как линейка Ford Mustang включает в себя обычное купе и кабриолет с двигателем V8, четырехдверный электрический внедорожник и гусеничный автомобиль стоимостью 500 000 долларов, Toyota стремится расширить бренд LandCruiser, включив в него электрические и гибридные варианты.

Концепт Toyota Mini Cruiser EV 2021 года.

Семейство LandCruiser, как ожидается, расширится за счет нынешнего универсала 300-й серии, старой 70-й серии и массивного нового Toyota Prado, включив в него компактную городскую модель, похожую по размеру на Subaru Forester, и роскошный флагман, способный конкурировать с такими моделями, как RangeRover.

Британское автомобильное издание Autocar сообщает, что суббренд LandCruiser станет аналогом Land Rover Defender, который также становится отдельным предприятием.

Autocar цитирует директора по брендингу Toyota Саймона Хамфриса, который заявил, что компания «исследует новые подходы к мобильности, которые не только расширяют возможности Land Cruiser, но и повышают свободу людей в движении», добавляя, что «наши клиенты доверяют нам, чтобы сохранить актуальность и процветание Land Cruiser навстречу будущему». Это говорит о том, что следующие дополнения LandCruiser будут электрифицированы.

Концепт Toyota FT-4X — одна из нескольких моделей, рассматриваемых в будущем.

Toyota представила роскошный электрический концепт LandCruiser SE на Токийском автосалоне в 2023 году. Этот автомобиль может последовать за будущим электрическим внедорожником bZ4X в автосалоны в ближайшие годы.

Президент Toyota Акио Тойода представил более дюжины концептуальных автомобилей в рамках электрических планов бренда.

Toyota заявила, что «мы не только добавим варианты аккумуляторных электромобилей к существующим моделям автомобилей, но также предложим полную линейку недорогих моделей массового производства, таких как серия BZ, для удовлетворения потребностей всех клиентов».

«Тем самым мы надеемся предоставить клиентам по всему миру уникальный и красивый стиль, а также удовольствие от вождения аккумуляторных электромобилей и опыт жизни с аккумуляторными электромобилями».

Концепт Toyota Mini Cruiser EV может стать выигрышным решением для городских владельцев.

Хамфрис, тогдашний старший генеральный менеджер по дизайну, заявил в 2021 году, что эра электромобилей предоставила возможность «опираться на внедорожное наследие Toyota для создания новых захватывающих впечатлений от отдыха».