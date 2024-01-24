Приложение «Пространственная уборка» на Oculus Quest окрашивает пол в зеленый цвет там, где вы не пылесосили.

Поскольку гарнитуры VR/AR становятся все более распространенными, они открывают все новые возможности для «геймификации» того, что происходит в реальном мире. Вот забавный пример: приложение, которое отслеживает ваш пылесос и показывает, какие участки пола вы уже вычистили, а какие еще нет.

реклама

Приложение, по-видимому, созданное для оборудования Oculus Quest, определяет, что является полом, а что нет, и накладывает зеленый цвет на непропылесосенный пол. Затем он отслеживает насадку пылесоса, предположительно с помощью камер, а также контроллера движений Quest, который вы держите вместе с пылесосом, и стирает зеленое наложение везде, где, по его определению, вы уже пропылесосили.

Это не самый яркий пример геймификации, но он демонстрирует, что самая сложная техническая часть уже решена и нет причин, по которым эту технологию нельзя было бы сделать более повседневной.

Видео работы приложения можно посмотреть в X.

Этот проект «пространственной уборки» представляет собой «случайный эксперимент» некоего Дэниела Бошана, главного инженера AR/VR в Shopify, который разработал его в свободное время. Но это явно вызвало отклик у людей, у которых нет систематического подхода к уборке пылесосом, и, вероятно, у любого, кто пытался научить своего ребенка водить пылесосом по полу.

Нетрудно представить себе аналогичный подход к стрижке газонов, мытью окон, протиранию поверхностей... и всем видам других дел, которые гуманоидные домашние помощники и другие роботы с искусственным интеллектом, скорее всего, отправят в анналы истории в течение десятилетия - по крайней мере, для людей, которые могут себе это позволить.



