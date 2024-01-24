Производство нового электромобиля должно начаться в середине 2025 года.

Сообщается, что Tesla работает над компактным электромобилем-кроссовером под кодовым названием Redwood, производство которого должно начаться в июне 2025 года, сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом. Сообщается, что в прошлом году компания отправила поставщикам запросы на расценки на новую модель, прогнозируя, что еженедельный объем производства составит 10 000 автомобилей.

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Слух совпадает с комментариями Илона Маска на собрании акционеров в мае 2023 года о том, что Tesla работает над двумя новыми моделями электромобилей, общий объем продаж которых может достигать 5 миллионов в год. «И дизайн продуктов, и технологии производства на голову превосходят все, что присутствует в отрасли», — сказал он тогда.

Tesla также в течение некоторого времени обещала автомобиль стоимостью $25 000, но Маск отказался от этой идеи, а затем возродил ее из-за высоких процентных ставок для потребителей (самая дешевая Model 3 стоит $38 990). Однако источники Reuters не упомянули цену автомобиля, который должен появиться в 2025 году.

Отчет появился в удобное для Tesla время, поскольку в последнее время критики ругали компанию за то, что она сидит на корточках с относительно устаревшими проектами Model 3 и Y. Сроки появления новых электромобилей были одним из самых популярных вопросов инвесторов во время телеконференции Tesla 24 января.

Если новые автомобили будут соответствовать описанию Маска, они могут помочь развеять эти опасения. В то же время Tesla начинает поставлять свой Cybertruck EV, получив явно неоднозначные отзывы: некоторые пользователи осуждают проблемы с качеством, а другие хвалят производительность и динамику автомобиля.

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