Топ-25 самых распространенных паролей в мире.









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Мы сами это делаем — выбираем простой и распространенный пароль для важной онлайн-учетной записи или устройства. Примечательно, что эта привычка широко распространена среди пользователей, что открывает возможность для злоумышленников, таких как хакеры, попытаться получить доступ к нашим учетным записям. Само собой разумеется, что очень важно иметь надежный пароль, который трудно взломать, что затрудняет взлом учетной записи киберзлоумышленниками.

Вам может быть интересно узнать, какие типы паролей обычно выбирают люди. Недавний отчет NordPass пролил свет на некоторые из наиболее часто используемых паролей, которые выбирают люди.

Топ-25 самых распространенных паролей в мире:

123455 admin 12345678 1238456789 1234 12345 password 123 Aa123456 12345678901 UNKNOWN 1234567 123123 111111 Password 12345678910 000000 admin123 ******** user 1111 P@ssw0rd root 654321 qwerty

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что представляет собой слабый и распространенный пароль, крайне важно убедиться, что пароль, который вы выбираете для онлайн-сервисов, является одновременно безопасным и надежным. Установка надежного пароля важна по разным причинам, одной из которых является его устойчивость к легкому взлому.

Определить, какой пароль можно назвать надежным, может быть непросто. Однако пароль, который ранее не использовался или содержит комбинацию прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, как правило, эффективен. Тем не менее, не менее важно помнить место хранения ваших сложных паролей. Мы настоятельно рекомендуем использовать менеджер паролей для безопасного хранения ваших онлайн-паролей.