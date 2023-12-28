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25 паролей, которые никогда не следует использовать в Интернете
Топ-25 самых распространенных паролей в мире.

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Мы сами это делаем — выбираем простой и распространенный пароль для важной онлайн-учетной записи или устройства. Примечательно, что эта привычка широко распространена среди пользователей, что открывает возможность для злоумышленников, таких как хакеры, попытаться получить доступ к нашим учетным записям. Само собой разумеется, что очень важно иметь надежный пароль, который трудно взломать, что затрудняет взлом учетной записи киберзлоумышленниками.

Вам может быть интересно узнать, какие типы паролей обычно выбирают люди. Недавний отчет NordPass пролил свет на некоторые из наиболее часто используемых паролей, которые выбирают люди.

Топ-25 самых распространенных паролей в мире:

  1. 123455
  2. admin
  3. 12345678
  4. 1238456789
  5. 1234
  6. 12345
  7. password
  8. 123
  9. Aa123456
  10. 12345678901
  11. UNKNOWN
  12. 1234567
  13. 123123
  14. 111111
  15. Password
  16. 12345678910
  17. 000000
  18. admin123
  19. ********
  20. user
  21. 1111
  22. P@ssw0rd
  23. root
  24. 654321
  25. qwerty

Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что представляет собой слабый и распространенный пароль, крайне важно убедиться, что пароль, который вы выбираете для онлайн-сервисов, является одновременно безопасным и надежным. Установка надежного пароля важна по разным причинам, одной из которых является его устойчивость к легкому взлому.

Определить, какой пароль можно назвать надежным, может быть непросто. Однако пароль, который ранее не использовался или содержит комбинацию прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, как правило, эффективен. Тем не менее, не менее важно помнить место хранения ваших сложных паролей. Мы настоятельно рекомендуем использовать менеджер паролей для безопасного хранения ваших онлайн-паролей.

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#пароли #кибербезопаность #распространенные пароли
Источник: nordpass.com
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