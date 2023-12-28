New York Times борется за соблюдение авторских прав, а главное сохранение своего дохода.

Газета New York Times в среду предъявила создателю ChatGPT OpenAI и его главному спонсору, Microsoft, федеральный иск о нарушении авторских прав, устроив судебную тяжбу, которая могла бы обуздать новую технологию, поскольку издатели борются за выживание.

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В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, утверждается, что OpenAI и Microsoft использовали «миллионы» статей, защищенных авторским правом, для создания продуктов искусственного интеллекта, которые конкурируют и угрожают способности «Серой леди» предоставлять эти услуги.

«Через Bing Chat от Microsoft (недавно переименованный в «Copilot») и ChatGPT от OpenAI ответчики стремятся воспользоваться огромными инвестициями The Times в ее журналистику, используя их для создания замещающих продуктов без разрешения или оплаты», — утверждается в иске.

Иск The Times — первый поданный крупной медиа-организацией против OpenAI и Microsoft — требует неустановленного возмещения ущерба и требует, чтобы суд приказал «уничтожить» все GPT и «модели большого языка», которые были обучены с использованием ее работы.

Газета «стремится привлечь их к ответственности за установленные законом и фактические убытки на миллиарды долларов», говорится в жалобе.

OpenAI и Microsoft заявили, что использование произведений, защищенных авторским правом, для обучения продуктов ИИ равнозначно «добросовестному использованию».

«Мы уважаем права создателей и владельцев контента и стремимся работать с ними, чтобы гарантировать, что они извлекут выгоду из технологий искусственного интеллекта и новых моделей дохода», — заявил представитель OpenAI в своем заявлении. «Наши продолжающиеся разговоры с New York Times были продуктивными и продвигались конструктивно, поэтому мы удивлены и разочарованы таким развитием событий. Мы надеемся, что найдем взаимовыгодный способ сотрудничества, как мы поступаем со многими другими издателями».

Представитель New York Times заявил, что чат-боты с искусственным интеллектом «были созданы и продолжают использовать независимую журналистику и контент, который доступен только потому, что мы и наши коллеги сообщали, редактировали и проверяли факты, тратя большие деньги и используя значительный опыт».

В одном случае, упомянутом в иске, ChatGPT предоставил построчную копию резкого обзора ресторана American Kitchen & Bar Гая Фиери за 2012 год, опубликованного New York Times.

В другом примере утверждалось, что после того, как пользователь ChatGPT пожаловался на платный доступ Times, который не позволяет ему прочитать статью 2012 года под названием «Снег: лавина в Туннел-Крик», получившую Пулитцеровскую премию, инструмент искусственного интеллекта предоставил дословный текст из этой статьи.

В жалобе утверждается, что во многих случаях в ответах ChatGPT и инструмента Microsoft Browse with Bing AI не содержались ссылки на оригинальную статью.

«Снижение трафика на статьи Wirecutter и, в свою очередь, снижение трафика на партнерские ссылки впоследствии приводят к потере дохода Wirecutter», — говорится в жалобе.

«Журналистика Times — это работа тысяч журналистов, чья работа обходится в сотни миллионов долларов в год», — говорится в жалобе Times. «Обвиняемые фактически избежали траты миллиардов долларов, которые The Times вложила в создание этой работы, взяв ее без разрешения или компенсации».

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По данным Times, иск был подан после того, как несколько месяцев переговоры между компаниями не привели к заключению сделки.