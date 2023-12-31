Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Вибрирующая таблетка уменьшает ожирение, вызывая чувство сытости
Таблетка VIBE активирует мышцы вокруг желудка, что запускает цепную реакцию гормонов, подавляющую аппетит и может стать менее инвазивной альтернативой операциям на желудке.

реклама

Хотя мы можем игнорировать это во время праздников, обычно желудок сигнализирует мозгу, когда вы уже достаточно поели. Теперь ученые из Массачусетского технологического института нашли способ взломать этот механизм с помощью вибрирующей таблетки, которая может помочь снизить аппетит и потенциально вылечить ожирение.

реклама

После еды желудок физически растягивается, чтобы вместить еду, и при этом активируются сенсорные клетки, называемые механорецепторами. Они, в свою очередь, посылают сигналы в мозг о выработке таких гормонов, как инсулин, С-пептид, Pyy и GLP-1, которые вместе способствуют пищеварению, вызывают чувство сытости и подавляют желание продолжать есть.

В новом исследовании ученые из Массачусетского технологического института решили выяснить, смогут ли они воспользоваться этой системой, чтобы искусственно вызвать желание прекратить есть раньше, чтобы помочь пациентам с расстройствами пищевого поведения и связанными с ними проблемами со здоровьем. Предыдущие исследования показали, что применение вибрации к мышцам может сказать телу, что мышцы растянулись дальше, чем на самом деле, что заставило команду задуматься.

«Мне было интересно, можем ли мы активировать рецепторы растяжения в желудке, вибрируя их и заставляя их чувствовать, что весь желудок расширен, чтобы создать иллюзорное ощущение вздутия, которое могло бы модулировать гормоны и режим питания», — сказала Шрия Шринивасан, ведущий автор исследования изучение.

Чтобы добиться этого, исследователи разработали так называемую таблетку «Вибрирующий пероральный биоэлектронный стимулятор» (VIBES) — капсулу, содержащую вибрирующий двигатель, питаемый от небольшой батарейки из оксида серебра. Он начинает вибрировать только после того, как попадает в желудок, где кислота растворяет мембрану и замыкает круговорот. После активации таблетка вибрирует около 30 минут. 

Таблетка VIBE разработана так, что начинает вибрировать при попадании в желудок, активируя биологическую систему, подавляющую аппетит.

Команда протестировала таблетку VIBES на свиньях, отслеживая уровень их гормонов, пока она была активна. Действительно, характер высвобождения гормонов у них соответствовал тому, который обычно происходит после еды, даже если обработанные свиньи голодали. Они также обнаружили, что свиньи, которым давали таблетку за 20 минут до еды, ели примерно на 40% меньше, чем без таблетки, и медленнее набирали вес.

«Изменение в поведении является глубоким, и оно связано с использованием эндогенной системы, а не каких-либо экзогенных терапевтических средств», — сказал Джованни Траверсо, старший автор исследования. «У нас есть потенциал преодолеть некоторые проблемы и затраты, связанные с доставкой биологических препаратов, путем модуляции кишечной нервной системы».

Важно отметить, что таблетка прошла через пищеварительный тракт через четыре или пять дней и, похоже, не вызвала каких-либо препятствий, перфораций или других проблем на своем пути. Исследователи предполагают, что модифицированную версию можно было бы сделать так, чтобы она дольше оставалась в желудке, и ее можно было бы включать и выключать по беспроводной сети перед едой.

Команда утверждает, что таблетка VIBES может стать привлекательной альтернативой препаратам, подавляющим аппетит, которые могут иметь нежелательные побочные эффекты, или более инвазивным операциям, таким как желудочное шунтирование.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 

#исследования #здоровье #ожирение #таблетка от ожирения
Источник: news.mit.edu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Датский Saxo Bank опубликовал десять предсказаний на 2024 год
Ученые превращают окурки в биодизельное топливо
В Массачусетском технологическом институте изобретена вибрирующая таблетка для похудения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
14
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
28
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
14
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
10
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
10
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
5
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
ВС РФ нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по военным объектам Украины
1
Поля СВО могут стать премьерой для новейшего РСЗО "Возрождение", стреляющего ракетами и минами
4
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
3
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
2
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
5
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
3

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
16:14
я покупал видеокарту исходя из требований Juiced 2 заменив Aty Radeon HD2400Pro 256Mb на Radeon X2600XT, но как оказалось от лагов это не избавило и пришлось поменять AMD Athlon 64 x2 5800+ на самое п...
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Девушка Шеши
16:14
Он всех любит, кого поймает того и любит. Может козлика или барашка полюбить. Но я прощаю его шалости, ведь только я его девушка и он всегда возвращается ко мне.
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Евгений Анохин
16:13
Тут и комментировать нечего. Кто верит таким сказкам видимо подебил!
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
century84
16:10
Я про народ ничего и не писал. Народ в заложниках у власти и их приспешниках.
Небензя: Киев стремится убить «как можно больше русских»
Евгений Анохин
16:10
Полмиллиона убитых молодых русских, и сколько же покалеченных войной. Разоренная страна из которой эмигрировало почти 15 миллионов человек. Коррумпированная верхушка власти цинично грабящая и утилиз...
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
Юр Жокро
16:07
это в каком она мемте победит то??😁
Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
Игорь Гурьянов
16:05
странно что они на столько не уважают себя что готовы даже исковеркать свой язык
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
Елена Лысенко
16:03
Ловушки видела, Ирис реагирующий на них -нет
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
Евгений Шрайнер
16:02
Короче, так. Надо следить за направлением удара: ✖️Если с той стороны в Белгород — это "террористический удар". ✔️Если из Белгорода летит в Харьков — это "справедливое возмездие" и вообще хорошо
Небензя: Киев стремится убить «как можно больше русских»
Midnight Sun
16:02
Да, своего интеллекта там явно не хватает, приходится покупать искусственный
Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем