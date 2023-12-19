Учитывая, насколько развиты технологии и на что способны сегодня роботы, остается непонятным, почему все пользуются такой простой проверкой как капча.

Много раз вы встречали на различных веб-страницах знаменитое поле для проверки с надписью "Я не робот". Довольно простая задача, которая при всех сегодняшних технологиях предполагает задаться вопросом: а не сможет ли робот поставить галочку?

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Вирусное видео Tiktok объясняет, что эта проверка представляет собой более современную версию системы под названием Captcha. По мере того как компьютеры совершенствовали свои технологии, капча становилась все более сложной, поэтому она превратилась в reCaptcha и была приобретена Google.

Почему роботы не могут поставить галочку «Я не робот»? Ответ прост: робот мог бы поставить галочку, но система Captcha пытается проанализировать не это, а то, как мышь движется в направлении коробки. Это позволяет Google определить, человек это или машина (бот).

Если вы не уверены, вас обычно перенаправляют ко второму экземпляру, где вам нужно отметить такие объекты, как светофоры, мотоциклы или грузовики. На этом этапе поведение мыши играет очень важную роль. Таким образом, Google будет анализировать движение мыши, а не то, пропустили ли вы небольшую часть объекта.

Кстати, Captcha на самом деле является аббревиатурой от «Полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга, позволяющий отличить компьютер от человека».