Серии Redmi Note 14 и Realme 12 будут оснащены изогнутыми дисплеями.

Китайский типстер Умный Пикачу (перевод с китайского) на Weibo заявил, что Xiaomi готовится представить серию Redmi Note 14 в Китае. По слухам, смартфоны серии Note 14 могут конкурировать с линейкой Realme 12 с аналогичным ценовым диапазоном и характеристиками. Ожидается, что и Redmi Note 14, и Realme 12 будут дебютировать как телефоны с камерой и изогнутыми дисплеями.

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Как и серия Redmi Note 13, семейство Redmi Note 14 также может включать как минимум три модели — Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+. Хотя подробности серии Realme 12 еще официально не объявлены, упоминания о Realme 12, Realme 12 Pro и Redmi 12 Pro+ предположительно появились на веб-сайте Бюро индийских стандартов (BIS), намекая на их скорое появление на индийском рынке. Они предназначены для работы на новой SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Серия Redmi Note 13 была запущена в сентябре по стартовой цене 1199 юаней (примерно15000 рублей) в Китае.

Линейка Redmi Note 13 работает на базе Android 13 с MIUI 14 и оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Redmi Note 13 оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 SoC, а модель Pro работает на SoC Snapdragon 7s Gen 2. Redmi Note 13 Pro+ оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 Ultra SoC.

Redmi Note 13 оснащен двойной задней камерой со 100-мегапиксельным основным датчиком, а модели Pro оснащены тройными задними камерами с 200-мегапиксельным основным датчиком Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Телефоны оснащены 16-мегапиксельным сенсором на передней панели.