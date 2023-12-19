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Платформа Xiaomi HyperOS заменяет популярную версию MIUI, которая используется в продуктах компании уже более 10 лет. Xiaomi переходит в новую эру, завершив свой путь с MIUI и начав с новой платформы HyperOS для мобильных устройств.
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Компания уже анонсировала новую версию и поделилась некоторыми подробностями/функциями, которые могут ожидать пользователи Xiaomi. Мы уже видели, как основная линейка телефонов Xiaomi и Redmi получила новую платформу в декабре 2023 года, а теперь появилась более подробная информация о телефонах, которые будут обновлены до HyperOS в январе 2024 года.
Вот полный список телефонов и планшетов, которые будут обновлены до HyperOS в январе 2024 года:
– Xiaomi 13
– Xiaomi 13 Pro
– Xiaomi 13 Ultra
– Redmi Note 12
– Redmi Note 12S
– Xiaomi Pad 6
Список явно фокусируется на премиальных и популярных устройствах, которые Xiaomi продает в Китае и других странах. Модель Xiaomi 13 — это текущая флагманская линейка Xiaomi, включая Xiaomi 13 Ultra, которая еще не продавалась во многих странах. Но наличие Redmi Note 12 и Xiaomi Pad 6 в списке на январь 2024 года определенно заинтересует людей в таких странах где эти продукты были запущены.
Другие бренды также придерживаются стратегии двойного пользовательского интерфейса, которая позволяет им обслуживать рынки, не связанные с Google, и рынки, поддерживаемые Google.
Например, Vivo предлагает OriginOS в Китае, а жители многих других стран получают ОС Funtouch. Аналогичным образом, OnePlus в течение многих лет поставляла HydrogenOS в Китае, придерживаясь при этом OxygenOS для устройств, продаваемых и на мировых рынках.