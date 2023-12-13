После кибератаки пользователи потеряли возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.

Крупнейший оператор мобильной связи Украины «Киевстар» отключил миллионы пользователей после кибератаки. В заявлении «Киевстар» говорится, что он подвергся мощной кибератаке, которая лишила обслуживания миллионы людей. "Мы работаем над устранением последствий этой атаки, чтобы как можно скорее восстановить связь", - заявил в видеообращении глава "Киевстар" Александр Комаров, добавив, что персональные данные пользователей не были скомпрометированы. Согласно сообщению New York Times, они заявили, что атака также затронула доступ в Интернет и что «неясно», когда услуга будет восстановлена.

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Хотя Комаров прямо не сказал, кто несет ответственность за нападение, но в его заявлении было много прозрачных намеков указывающих на Россию.

Национальная разведывательная служба Украины СБУ также заявила, что проведет расследование и что одним из направлений расследования станет вопрос о том, стояли ли за взломом «российские спецслужбы».

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В то же время одно из крупных финансовых учреждений Украины, Monobank, заявило, что оно тоже подверглось атаке хакеров. Хотя не сразу было ясно, были ли осуществлены атаки одними и теми же хакерами, последствия того и другого были широко ощутимы.