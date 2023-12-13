Умные очки Ray-Ban от Meta* получили новые функциональные возможности благодаря Meta AI.

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta*, поделился в своем аккаунте в Instagram* новым постом, который дает нам возможность впервые взглянуть на то, как его новая мультимодальная модель Meta AI может «видеть и слышать» с помощью умных очков Ray-Ban Meta.

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Meta*, материнская компания Facebook*, представляет эту функцию для клиентов в рамках программы раннего доступа. «Вы можете использовать Meta AI, чтобы стимулировать творчество, получать информацию и управлять очками, просто используя свой голос. Сегодня мы представляем новые обновления, которые сделают очки умнее и полезнее, чем когда-либо прежде», — сказал в Meta*.

В демо, которым поделился Цукерберг, мы видим, как он просит Meta AI предложить брюки к выбранной им полосатой рубашке. ИИ анализирует, что подойдет к рубашке, а затем предполагает, что к ней хорошо подойдут темные джинсы или однотонные брюки. Однако это лишь одна из многих возможностей, которые пользователи могут использовать с этой новой моделью искусственного интеллекта, используя умные очки Ray-Ban Meta.

Мета* далее отмечает, что пользователи «не просто смогут говорить в ваших очках — очки смогут понимать, что вы видите, с помощью встроенной камеры». «Вы можете попросить Meta AI помочь написать подпись к фотографии, сделанной во время похода, или попросить Meta AI описать объект, который вы держите в руках». Это означает, что вы можете спрашивать его о множестве вещей, и это не ограничивается определенной категорией. Кроме того, Meta* сотрудничает с Microsoft Bing, чтобы обеспечить еще большую функциональность. С его помощью вы можете в режиме реального времени запрашивать у Meta AI информацию, такую как результаты спортивных соревнований или информацию о местных достопримечательностях, ресторанах, акциях и даже информацию о ближайшей аптеке.

Примечательно, что эта программа раннего доступа пока предназначена только для владельцев умных очков Meta Ray-Ban в США. Чтобы протестировать его, пользователям необходимо зайти в приложение Meta View на iOS и Android и зарегистрироваться в нем.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

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