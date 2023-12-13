Запуск Honor X50i+ вызвал большие споры из-за его огромного сходства с последним телефоном Apple.

После обретения независимости от Huawei популярность Honor возросла в геометрической прогрессии и теперь он стал одним из самых продаваемых брендов в родном Китае. Хотя эта азиатская компания представила интересные смартфоны, такие как складной Honor Magic Vs, она также выпустила устройство, которое вызвало огромные споры в социальных сетях из-за своего огромного сходства с iPhone 15 от Apple.

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Речь идет об устройстве Honor X50i+, смартфоне среднего класса, привлекшем внимание своим своеобразным дизайном. Если вы положите его рядом с iPhone 15, вы заметите, что они слишком похожи. Не только на экране, поскольку они также включили свой собственный Dynamic Island, а также на задней панели, где вы найдете модуль камер, аналогичный модулю Apple.





Этот телефон имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 2000 нит, что позволит без проблем просматривать контент даже на улице с большим количеством солнечного света. Внутри мы найдем процессор MediaTek Dimensity 6080 с искусственным интеллектом, 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти, которую невозможно расширить с помощью microSD.

Что касается автономности, он выделяется аккумулятором емкостью 4500 мАч с функцией быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Наконец, в фотографическом разделе выделяется 8-мегапиксельная фронтальная камера (расположена в таблетке наподобие динамического острова). На задней панели находится модуль со вспышкой и двойная задняя камера: основной датчик на 100 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

На данный момент телефон Honor выпущен только в Китае, и неизвестно, выйдет ли он на другие рынки. Он будет использовать операционную систему Magic UI 7.1 (на базе Android 13) и будет доступен в четырех цветах: розовом, синем, черном и зеленом. Что касается цен, версия на 8 ГБ/256 ГБ будет стоить 1499 юаней (около 200 долларов США), а версия на 12 ГБ/512 ГБ будет стоить около 1699 юаней (около 250 долларов США).