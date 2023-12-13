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Увеличение теплоотдачи Солнца всего на 10% будет смертельным для жителей Земли, считает астрофизик
Даже если нам удастся пережить изменение климата и не погибнуть в войнах, нас ждет неизбежная судьба.

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За тысячи лет до того, как Солнце станет красным гигантом, человеческий вид уже исчезнет с лица Земли. Фото: НАСА

Даже пережив изменение климата или ядерную катастрофу, возникшую в результате войны между державами, люди не смогут спасти себя от вымирания, поскольку Солнце будет нести главную ответственность за уничтожение нашего вида.

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По данным НАСА, продолжительность жизни звезд определяется фазами. Солнце сейчас находится в своей основной фазе последовательности, где его основная деятельность, осуществляемая в его ядре, заключается в преобразовании водорода в гелий и, таким образом, выработке энергии, выраженной в тепле и яркости. Для звезды с массой и плотностью Солнца эта стадия длится примерно от 10 000 до 11 000 миллионов лет, согласно данным космического зонда Gaia, управляемого Европейским космическим агентством (ESA). Если учесть, что Солнечной системе 4,5 миллиарда лет, звезда находится почти на середине своей фазы главной последовательности. После этого она станет красным гигантом.

 

На этой звездной стадии звезда полностью исчерпала свое водородное топливо, и ее температура начинает уменьшаться, в то время как ее размер безмерно растет, пока в конечном итоге не поглотит ближайшие планеты. Красный гигант — это прелюдия к фазе белого карлика, а затем к смерти звезды. Однако задолго до того, как голубая планета и ее атмосфера будут сожжены ее звездой, она уничтожит человечество после цепочки катастрофических процессов.

Когда человечество будет уничтожено Солнцем?

С тех пор как Солнце вошло в фазу главной последовательности, оно постоянно увеличивало свою яркость, а значит, и тепло, которое оно излучает. В этом смысле, согласно последним моделям, наступит момент, когда Земля перестанет находиться в обитаемой зоне Солнечной системы. Эта область представляет собой полосу, где на планетах и спутниках с наибольшей вероятностью может быть жизнь.

Вопрос в том, когда мы перестанем находиться в обитаемой зоне. Согласно статье в The Conversation, написанной астрофизиком Джиллиан Скаддер, исследователем из Университета Сассекса, это произойдет примерно через 1 миллиард лет, когда яркость нашей звезды увеличится на 10% по сравнению с ее нынешним состоянием. При этом тепло, которое получит наша планета, будет смертельным для человеческого рода. Наконец, когда придет время Солнцу перестать сжигать водород в своем ядре, Марс окажется в обитаемой зоне, а Земля уже будет слишком горячей, чтобы содержать воду на своей поверхности.

По мере того, как Солнце стареет и достигает максимального уровня яркости, океаны начнут быстро испаряться. Это приведет к накоплению воды в атмосфере и, действуя как парниковый газ, будет удерживать больше тепла на Земле, пока почвы не высохнут полностью. Хотя это неизбежная судьба, эксперты по-разному оценивают время, в течение которого может произойти эта серия процессов. Некоторые предполагают, что Земля станет негостеприимной раньше, чем через 1000 миллионов лет, а другие полагают, что мы сможем преодолеть этот порог.

 Красный гигант CW Леонис в 400 световых годах от Земли. Фото: ЕКА/Хаббл/НАСА/Тошия Уэта (Университет Денвера)/Хёсун Ким (КАСИ)

Жизнь и эволюция звезд определяется их массой. Те, у кого малая масса, долго сохраняются на главной последовательности. Те, у кого промежуточная масса, обычно превращаются в красные гиганты, которые образуют планетарную туманность и остаются белыми карликами. Между тем, жизнь сверхмассивных звезд короче, и многие из них в конечном итоге взрываются как сверхновые.

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#космос #земля #солнце
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