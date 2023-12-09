ИТ-специалист рассказал почему реклама продукта, о котором вы говорили, появляется в Facebook* или Instagram*.

Facebook* и Instagram* зарекомендовали себя как социальные сети, наиболее используемые пользователями в мире.

С тех пор, как Meta* — материнская компания Facebook*, Instagram* и WhatsApp — стала одним из самых важных технологических конгломератов в мире и внедрила собственную платформу продаж и покупок, было много спекуляций о том, имеет ли какая-либо из ее социальных сетей возможность «слушать» ваши разговоры через смартфоны. Хотя в 2019 году сам Марк Цукерберг опроверг эту теорию заговора, правда в том, что пользователи не до конца в нее верят, поскольку всякий раз, когда они говорят о продукте, поездке или другом опыте, они затем появляются как реклама в их цифровых пространствах, что оставляет многих сбитыми с толку.

реклама

На самом деле причина этого очень проста: все это связано с нашими недавними поисками. На это указала Дана Резазадеган, профессор кафедры компьютерных наук и программной инженерии Технологического университета Суинберна.

Согласно статье специалиста для The Conversation, реклама, которая появляется в Facebook* или Instagram* о продуктах или впечатлениях, которые мы ищем в данный момент, происходит не потому, что нас «слушают», поскольку технологическому гиганту не нужно этого делать. Объяснение заключается в том, что все эти поисковые запросы записываются в файлы cookie, которые генерируются, когда мы просматриваем Интернет.

«Большинство из нас часто раскрывают нашу информацию на самых разных веб-сайтах и в приложениях. Мы делаем это, когда предоставляем им определенные разрешения или разрешаем файлам cookie отслеживать нашу онлайн-активность», — указал автор.

Это объясняет, почему Meta* не требуется распознавание голоса для запуска рекламы с учетом конкретных вкусов каждого пользователя. Все зависит от разрешений, которые мы даем веб-сайтам, которые «запоминают» продукты или впечатления, которые мы ранее искали.

«Рекламодатель может создать образ жизни, своего распорядка дня, желаний и потребностей. Эти компании постоянно стремятся измерить популярность своей продукции и то, как она варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, рост, вес, работа и хобби.» Классифицируя и группируя эту информацию, рекламодатели совершенствуют свои алгоритмы рекомендаций, используя так называемые рекомендательные системы, чтобы таргетировать правильную рекламу нужным клиентам», — рассказал ИТ-специалист.





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