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ИТ-специалист объяснил почему мы видим много рекламы по интересующей теме
ИТ-специалист рассказал почему реклама продукта, о котором вы говорили, появляется в Facebook* или Instagram*.

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Facebook* и Instagram* зарекомендовали себя как социальные сети, наиболее используемые пользователями в мире.

С тех пор, как Meta* — материнская компания Facebook*, Instagram* и WhatsApp — стала одним из самых важных технологических конгломератов в мире и внедрила собственную платформу продаж и покупок, было много спекуляций о том, имеет ли какая-либо из ее социальных сетей возможность «слушать» ваши разговоры через смартфоны. Хотя в 2019 году сам Марк Цукерберг опроверг эту теорию заговора, правда в том, что пользователи не до конца в нее верят, поскольку всякий раз, когда они говорят о продукте, поездке или другом опыте, они затем появляются как реклама в их цифровых пространствах, что оставляет многих сбитыми с толку.

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На самом деле причина этого очень проста: все это связано с нашими недавними поисками. На это указала Дана Резазадеган, профессор кафедры компьютерных наук и программной инженерии Технологического университета Суинберна.

Согласно статье специалиста для The Conversation, реклама, которая появляется в Facebook* или Instagram* о продуктах или впечатлениях, которые мы ищем в данный момент, происходит не потому, что нас «слушают», поскольку технологическому гиганту не нужно этого делать. Объяснение заключается в том, что все эти поисковые запросы записываются в файлы cookie, которые генерируются, когда мы просматриваем Интернет.

«Большинство из нас часто раскрывают нашу информацию на самых разных веб-сайтах и в приложениях. Мы делаем это, когда предоставляем им определенные разрешения или разрешаем файлам cookie отслеживать нашу онлайн-активность», — указал автор. 

Это объясняет, почему Meta* не требуется распознавание голоса для запуска рекламы с учетом конкретных вкусов каждого пользователя. Все зависит от разрешений, которые мы даем веб-сайтам, которые «запоминают» продукты или впечатления, которые мы ранее искали.

«Рекламодатель может создать образ жизни, своего распорядка дня, желаний и потребностей. Эти компании постоянно стремятся измерить популярность своей продукции и то, как она варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, рост, вес, работа и хобби.» Классифицируя и группируя эту информацию, рекламодатели совершенствуют свои алгоритмы рекомендаций, используя так называемые рекомендательные системы, чтобы таргетировать правильную рекламу нужным клиентам», — рассказал ИТ-специалист.


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 * Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#facebook #instagram #реклама #шпионаж #слежка #слежка через смартфон
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