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Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
AnTuTu недавно обновили рейтинг, в котором показаны 10 лучших мобильных телефонов премиум-класса на сегодняшний день.

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AnTuTu, известный сайт сравнительного анализа, только что опубликовал свой новый рейтинг (ноябрь 2023 г.), в котором показаны лучшие смартфоны высокого класса. К удивлению тысяч пользователей сети, такие известные бренды, как Apple, Huawei, Honor, Oppo, Vivo и другие, не оказались в первой десятке. 

Последний рейтинг AnTuTu, с которым вы можете ознакомиться по этой ссылке, называет Xiaomi 14 Pro самым мощным мобильным телефоном на данный момент. Этот смартфон набрал в своей оценке 2 005 141 балл, значительно превзойдя второе и третье места. На этих местах расположились Nubia Z50S Pro и Red Magic 8 Pro+, набравшие 1 640 868 и 1 639 221 балл соответственно.

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Xiaomi 14 Pro, использующий операционную систему HyperOS, оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3200 x 1440) и яркостью 3000 нит. Внутри мы находим самый мощный процессор на рынке Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память объемом 12 или 16 ГБ и внутреннюю память объемом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Что касается автономности, сотовый телефон оснащен аккумулятором емкостью 4880 мАч, совместимым с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Xiaomi 14 Pro имеет 32-пиксельную селфи-камеру (расположенную в отверстии в экране) и тройную заднюю камеру. Камера состоит из основного объектива на 50 мегапикселей, сверхширокоугольного объектива на 50 мегапикселей и телеобъектива на 50 мегапикселей.

Список 10 самых мощных телефонов по версии AnTuTu

1.- Xiaomi 14 Pro: 2 005 141 балл.

2.- Нубия Z50S Pro: 1 640 868 баллов

3.- Red Magic 8 Pro+: 1 639 221 балл. 

4.- Red Magic 8S Pro: 1 637 830 баллов.

5.- Samsung Galaxy S23+: 1 560 297 баллов

6.- Xiaomi 13: 1 559 831 балл.

7.- Xiaomi 13 Pro: 1 548 346 баллов.

8.- Нубия Z50: 1 544 683 балла

9.- Samsung Galaxy S23 Ultra: 1 541 898 баллов

10.- Xiaomi 13T Pro: 1 510 298 баллов.

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#xiaomi #antutu #xiaomi 14 pro #рейтинг телефонов
Источник: antutu.com
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