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Посмотрите на первый веб-сайт в истории, он все еще работает
Автором первой Интернет- страницы стал Тим Бернерс-Ли, известный как изобретатель Всемирной паутины.

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Массовое использование мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков способствовало тому, что тысячи людей быстро и легко просматривают веб-страницы. В настоящее время существует множество цифровых пространств различной тематики. Из всех них один отличается тем, что является самым старым сайтом в Интернете. Он был создан британским ученым Тимом Бернерсом-Ли и работает до сих пор.

 В отличие от текущих страниц, на этом сайте отсутствуют изображения или уникальный дизайн. Напротив, он прост, поскольку имеет только текст и белый фон. Он напоминает бумажный документ и имеет ссылки, по которым можно щелкнуть, чтобы получить доступ к другим документам.

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На этой странице также подробно описано происхождение Всемирной паутины (W3C), способы ее использования, какие люди интегрировали разработку этой платформы и краткий исторический обзор создания первого цифрового пространства.

На странице даже зафиксировано первое опубликованное в Интернете предложение, объясняющее смысл W3C. Согласно переводу Muy Interesante, текст на русском языке выглядит следующим образом: « Всемирная паутина (W3) — это глобальная инициатива по поиску гипермедийной информации, целью которой является обеспечение универсального доступа к огромной вселенной документов». 

Первый веб-сайт начал работу 20 декабря 1990 года. Он до сих пор активен, и доступ к нему можно получить по следующей ссылке: https://info.cern.ch/. Его создал британский учёный Бернерс-Ли. Его изобретение открыло двери для создания других цифровых сайтов и позволило пользователям легко перемещаться по этим пространствам. Кроме того, это способствовало объединению изображений, текста, ссылок и многого другого на одной странице.

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#интернет #веб-сайт #тим бернерс-ли
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