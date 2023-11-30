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Илон Маск высказал несколько резких слов в адрес рекламодателей, бегущих с платформы X
«Идите к черту», — сказал Маск, владелец X , во время выступления в среду днем на саммите DealBook The New York Times.

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Как сообщает Fox Business, Маск сделал комментарий во время интервью Эндрю Росса Соркина, говоря о нынешнем бойкоте социальной платформы рекламодателями. 

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«Этот рекламный бойкот приведет к гибели компании», — сказал Маск. «И весь мир узнает, что эти рекламодатели убили компанию». Маск также, похоже, раскритиковал генерального директора Disney Боба Айгера, который ранее обсуждал отказ Disney от рекламы на платформе Х. «Не рекламируйте. Если кто-то попытается шантажировать меня рекламой? Шантажировать меня деньгами? Иди к черту», — сказал Маск, добавив: «Иди к черту, это ясно? Привет, Боб, если ты в аудитории. Вот что я думаю». 

Генеральный директор X Линда Яккарино, назначенная Маском, наблюдала за интервью из первого ряда с «каменным лицом», сообщает The Hollywood Reporter.

И, конечно же, Интернет быстро отреагировал, высказав разные мнения по поводу замечаний Маска, включая поддержку его нефильтрованного подхода и критику за потенциальный ущерб его репутации и репутации его компаний.


Самый примечательный ответ пришел от английского телеведущего Пирса Моргана, который написал в Твиттере: «Блестяще…»

Другой пользователь спросил: «Можешь ли ты винить этого парня? Никогда не находит передышки, хочет спасти мир, отправить людей в космос и укрепить свободу слова…Тем не менее, его все еще критикуют, а его мотивы подвергаются сомнению, что довольно забавно. Легенда, имхо»

Маск извинился за поддержку поста в социальных сетях, который многие считают антисемитским, назвав его «буквально худшим и глупым постом, который я когда-либо делал».

В комментарии на X (ранее Twitter) Маск 15 ноября назвал пост «настоящей правдой», в котором говорилось, что еврейские общины выступают за «диалектическую ненависть к белым», что подверглось критике как отголосок давней теории заговора среди сторонников превосходства белой расы. Это заявление вызвало поток ухода из X крупных рекламодателей, включая Apple, Disney, Comcast и IBM, которые критиковали Маска за антисемитизм. «Мне жаль за этот твит или публикацию», — сказал Маск в среду. «Это было глупо с моей стороны». Он сказал интервьюеру Эндрю Россу Соркину, что его сообщение было неправильно истолковано и что он пытался прояснить это замечание в последующих сообщениях в теме.

Маск, который встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время визита в Израиль в начале этой недели, настаивал в интервью, что не подвергает дискриминации евреев, называя себя «филосемитом» или поклонником иудаизма.

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Во время интервью Маск носил ожерелье, подаренное ему родителем израильского заложника, захваченного во время нападения ХАМАС 7 октября. На ожерелье написано: «Верните их домой». Маск сказал Соркину, что поездка в Израиль была запланирована ранее и не была «туром с извинениями», связанным с скандальным твитом.

#илон маск #твиттер #скандал
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