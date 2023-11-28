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Российских студентов призвали пожертвовать вейпы на помощь военным усилиям страны
Странный плакат в пропагандистском стиле появился в российском университете, где студенты делают все возможное, чтобы помочь СВО.

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Большинство университетов по всему миру расклеивают листовки, призывающие к здоровому образу жизни и предупреждающие об опасности зависимости. Но в Самарском университете студентов призывают делать нечто иное.

На территории кампуса появился плакат в пропагандистском стиле с изображением одноразового вейпа, который, по-видимому, побуждает молодых людей сочетать пристрастие к вейпингу с патриотизмом. Плакат перепрофилирует классическую кампанию против употребления алкоголя советских времен, но заменяет стакан водки электронной сигаретой и сопровождается слоганом «1 электронная сигарета = 1 атака дрона на врага!»

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Студенты российского университета призывают своих сверстников пожертвовать свои вейпы на поддержку российской армии. Фото: ВПК «Волонтёры в погонах» 

Компоненты внутри чрезвычайно популярных устройств оказались полезными при создании дронов. Сообщается, что датчик внутри устройства можно перепрофилировать и поместить внутрь бомбы с дистанционным управлением.

Расклеивали листовки и устанавливали урны для сбора одноразовых вейпов волонтёры университетского военно-патриотического клуба «Сокол».

«Спасибо всем, кто откликнулся и помог фронту. Собрано и отправлено в зону СВО 224 использованные электронные сигареты. Это вклад курильщиков электронных сигарет в нашу Победу!» - такие посты волонтеры разместили во ВКонтакте. «Кампания по сбору электронных сигарет продолжается. Ящики для сбора вейпов расположены во всех учебных корпусах и общежитиях северного и южного кампуса. Будьте активным. Фронту нужна наша помощь!!! Собирайте и привозите использованные электронные сигареты».

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#сво #россия украина #вейпы #студенты
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