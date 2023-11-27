Хорошо зарекомендовавший себя самолет-разведчик советской эпохи М-55 «Мистик Б» возможно вернется в строй.

В ответ на обзор британской военной разведки появились предположения, что Россия готова вновь ввести в эксплуатацию над Украиной свой самолет-разведчик советской эпохи М-55 «Мистик Б». Этот шаг рассматривается как стратегическая попытка увеличить возможности российской разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR) в условиях продолжающегося конфликта. Ожидается, что это повторное введение значительно укрепит возможности России по выявлению, отслеживанию и наблюдению за украинскими военными активами в различных областях, включая землю, море и воздух.

реклама

Военная разведка Великобритании подчеркивает исторический недостаток российской стратегии закупок, в частности, ее неспособность создать надежный потенциал ISTAR. Эта возможность считается критически важной для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами. Потенциальное возвращение М-55 рассматривается как ответ на устранение этого стратегического пробела.

М-55, разработанный в 1980-х годах, оснащен двумя двигателями Соловьева Д-30, имеет максимальную скорость 750 километров в час, размах крыла более 37 метров и длину 22 метра. Первоначально разработанный для высотной разведки, М-55 недавно был перепрофилирован для исследований в области наук о Земле. Примечательно, что было замечено, что он несет военную разведывательную капсулу, что указывает на ее двойную пригодность для сбора военной разведки.

Способность М-55 нести до 1500 килограмм датчиков расширяет возможности России по сбору воздушной разведки. Однако это потенциальное усиление происходит в то время, когда Россия сталкивается с новым вызовом со стороны Украины, которая при международной поддержке приобрела современные истребители F-16. Украинские ВВС проходят специальную подготовку в Румынии для управления этими современными самолетами. В ответ Россия усилила свою наземную оборону и подготовила свои самолеты AWACS Бериева А-50 в ожидании прибытия новых украинских истребителей.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя повторное внедрение М-55 является продуманным шагом, направленным на устранение недостатков российской системы ISTAR, развивающаяся ситуация с приобретением Украиной современных истребителей представляет собой новую и динамичную угрозу. Постоянные достижения в области военных технологий подчеркивают необходимость адаптации и постоянных усилий по поддержанию конкурентоспособности в разведывательном и оборонном потенциале.