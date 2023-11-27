Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
Хорошо зарекомендовавший себя самолет-разведчик советской эпохи М-55 «Мистик Б» возможно вернется в строй.

реклама

В ответ на обзор британской военной разведки появились предположения, что Россия готова вновь ввести в эксплуатацию над Украиной свой самолет-разведчик советской эпохи М-55 «Мистик Б». Этот шаг рассматривается как стратегическая попытка увеличить возможности российской разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки (ISTAR) в условиях продолжающегося конфликта. Ожидается, что это повторное введение значительно укрепит возможности России по выявлению, отслеживанию и наблюдению за украинскими военными активами в различных областях, включая землю, море и воздух.

реклама

Военная разведка Великобритании подчеркивает исторический недостаток российской стратегии закупок, в частности, ее неспособность создать надежный потенциал ISTAR. Эта возможность считается критически важной для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами. Потенциальное возвращение М-55 рассматривается как ответ на устранение этого стратегического пробела.

М-55, разработанный в 1980-х годах, оснащен двумя двигателями Соловьева Д-30, имеет максимальную скорость 750 километров в час, размах крыла более 37 метров и длину 22 метра. Первоначально разработанный для высотной разведки, М-55 недавно был перепрофилирован для исследований в области наук о Земле. Примечательно, что было замечено, что он несет военную разведывательную капсулу, что указывает на ее двойную пригодность для сбора военной разведки. 

Способность М-55 нести до 1500 килограмм датчиков расширяет возможности России по сбору воздушной разведки. Однако это потенциальное усиление происходит в то время, когда Россия сталкивается с новым вызовом со стороны Украины, которая при международной поддержке приобрела современные истребители F-16. Украинские ВВС проходят специальную подготовку в Румынии для управления этими современными самолетами. В ответ Россия усилила свою наземную оборону и подготовила свои самолеты AWACS Бериева А-50 в ожидании прибытия новых украинских истребителей. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хотя повторное внедрение М-55 является продуманным шагом, направленным на устранение недостатков российской системы ISTAR, развивающаяся ситуация с приобретением Украиной современных истребителей представляет собой новую и динамичную угрозу. Постоянные достижения в области военных технологий подчеркивают необходимость адаптации и постоянных усилий по поддержанию конкурентоспособности в разведывательном и оборонном потенциале.

#сво #сво 2023 #россия украина #самолет-разведчик
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинский офицер в эфире ABC News назвал настоящие причины провала контрнаступления ВСУ
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
20
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
+
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
6
Sony PlayStation может обанкротиться
8
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
113
Обзор игровой мыши Acer OMW121
10
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
11
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
9
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
17:16
Точно? А если подменю DLL на тот что от AMD. Тогда и лучи и текстуры без падения FPS из за "специально криво написанного" зелеными тварями файлика. Прям как добавить мод на DLSS в игру с FSRonly такой...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Spambomber23
17:16
Значит так, тов. каклы, слушай мою команду: все как один набираете воздуха в лёгкие и кричите: Владу - гэть! Зеленяку - на гiляку! Наев приде - порядок наведэ!" При этом дружно скачете как можно выше ...
BIld: Украинские солдаты недовольны генералитетом и Зеленским, а амуницию приходится покупать самим
swr5
17:12
"именно МИД РФ должен будет выбивать максимально выгодные России условия окончания украинского конфликта". У кого выбивать? С кем там можно разговаривать? Адекватных там нет. Никаких выбиваний и никак...
Лавров полагает, что большинство антироссийских санкций останутся и после окончания конфликта на Украине
Вассисуалий Лоханкин
17:10
Зная Хуянга, губищи- не раскатывай....
Цена на AMD Radeon RX 7900 GRE снижается, геймеры в Европе выжидают еще лучшей цены
Spambomber23
17:08
Этаким макаром, давая интервьюшки, Мельник пытается наскрести грошей себе на протез. Нет, чувак, тебе даже костыля и попугая от Некроины не видать.
Украинский офицер в эфире ABC News назвал настоящие причины провала контрнаступления ВСУ
Роман Чип
17:08
Где тесты этой сборки? А да - это воображаемая сборка....
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
mirrormind
17:08
Знать бы ещё, как в точности устроены процессы под общим названием "использование логических рассуждений"
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
Пузо
17:07
Из Средиземного в Баренцево? И какие страны дали добро на полёт такой ракеты через своё воздушное пространство? А какое руководство давало добро на испытательный полёт такой ракеты через третьи страны...
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Блейд
17:04
Хз нет Стима. Хз чё комментировать
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
Spambomber23
17:03
Не мытьём, так катаньем пытаются пересадить юзеров с десятки на одиннадцатую винду. Как говаривала та мультяшная корова: "Фигушки, я - плотоядная!"
Участники "Кальмаров" рассматривают возможность судебного разбирательства из-за травм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем