США продолжают совершенствовать свое высокоточное оружие большой дальности.





реклама

Звучит парадоксально, но компания Lockheed Martin успешно провела квалификационные летные испытания малой дальности своей высокоточной ударной ракеты большой дальности (PrSM) для армии США на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

PrSM — это новейшая версия семейства управляемых ракетных систем залпового огня увеличенной дальности (ER GMLRS) компании Lockheed, которая в сентябре 2023 года достигла рекордной дальности 150 км после интеграции с армейской пусковой установкой HIMARS. В конечном итоге, когда она будет полностью работоспособна, она сможет преодолевать расстояние в 400 км.

Почему такая ракета большой дальности должна быть подвергнута испытанию на малой дальности, может быть неясно на первый взгляд, но с инженерной точки зрения это является необходимостью. Мало того, что PrSM может потребоваться для стрельбы по близлежащим целям, но и испытания на малой дальности являются важным испытанием прочности и надежности ракеты. На близком расстоянии PrSM все еще может находиться в фазе ускорения, и у нее будет лишь часть времени, которое обычно требуется для захвата цели и ее направления. Самонаведение в таких условиях создает большую нагрузку на планер ракеты и заставляет систему наведения работать на грани своих возможностей.

«Эта демонстрация является первым из нескольких производственных квалификационных испытаний, которые приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала (EOC) в этом году», — сказал Джей Прайс, вице-президент подразделения Precision Fires компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. «PrSM является критически важным потенциалом и главным приоритетом модернизации высокоточного оружия большой дальности для армии США».