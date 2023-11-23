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Звучит парадоксально, но компания Lockheed Martin успешно провела квалификационные летные испытания малой дальности своей высокоточной ударной ракеты большой дальности (PrSM) для армии США на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
PrSM — это новейшая версия семейства управляемых ракетных систем залпового огня увеличенной дальности (ER GMLRS) компании Lockheed, которая в сентябре 2023 года достигла рекордной дальности 150 км после интеграции с армейской пусковой установкой HIMARS. В конечном итоге, когда она будет полностью работоспособна, она сможет преодолевать расстояние в 400 км.
Почему такая ракета большой дальности должна быть подвергнута испытанию на малой дальности, может быть неясно на первый взгляд, но с инженерной точки зрения это является необходимостью. Мало того, что PrSM может потребоваться для стрельбы по близлежащим целям, но и испытания на малой дальности являются важным испытанием прочности и надежности ракеты. На близком расстоянии PrSM все еще может находиться в фазе ускорения, и у нее будет лишь часть времени, которое обычно требуется для захвата цели и ее направления. Самонаведение в таких условиях создает большую нагрузку на планер ракеты и заставляет систему наведения работать на грани своих возможностей.
«Эта демонстрация является первым из нескольких производственных квалификационных испытаний, которые приближают PrSM к развертыванию и поставке ракет раннего оперативного потенциала (EOC) в этом году», — сказал Джей Прайс, вице-президент подразделения Precision Fires компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control. «PrSM является критически важным потенциалом и главным приоритетом модернизации высокоточного оружия большой дальности для армии США».