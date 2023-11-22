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Метеорит — это фрагмент астероида, который пережил прохождение через атмосферу и упал на поверхность Земли. По этой причине существует вероятность того, что объект такого характера может упасть на человека, и эксперты указывают, насколько это возможно.
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Вероятность падения метеорита где-то на Земле зависит от размера кометы или астероида, с которого он прибыл, хотя, по данным Лаборатории реактивного движения НАСА ( JPL ), это маловероятно. «НАСА не известно о каких-либо астероидах или кометах, находящихся в настоящее время на пути столкновения с Землей, поэтому вероятность серьезного столкновения весьма мала. Фактически, крупный объект вряд ли столкнется с Землей в течение столетий». Это не означает, что в атмосфере Земли не происходит воздействия мелких объектов, причиняющих значительный ущерб. В связи с этим французские власти изучают возможность попадания метеорита в транспортное средство, сообщает AFP.
Подсчитано, что шансы умереть от удара астероида или кометы составляют один из 75 000 вместе взятых; и один из 3000 только для астероидов, а также один из 250 000 для комет, по словам Стивена Нельсона, ученого из Тулейнского университета в США. В случае падения метеорита , последствия которого будут носить лишь региональный характер, шансы умереть составляют один на 1 600 000 .
Эксперты составили таблицу шансов умереть от разных явлений в США и отмечают, что «шансы умереть от удара гораздо выше, чем шансы выиграть в лотерею».
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Событие
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Вероятность смерти
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– Автомобильная авария
– Убийство
– Пожар
– Несчастные случаи с огнестрельным оружием
– Утопление
– Наводнение
– Авиакатастрофа
– Торнадо
– Глобальное воздействие кометы или астероида
– Землетрясение
– Молния
– Региональное воздействие астероида или кометы
– Пищевое отравление
– Нападение акулы
– Победа Лотерея
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– 1 из 90
– 1 из 85
– 1 из 250
– 1 из 250
– 1 из 9 тысяч
– 1 из 27 тысяч
– 1 из 30 тысяч
– 1 из 60 тысяч
– 1 из 75 тысяч
– 1 из 130 тысяч
– 1 из 135 тысяча
– 1 на миллион 600 тысяч
– 1 на 3 миллиона
– 1 на 8 миллионов
– 1 на 195 миллионов
Стивен Нельсон уверяет, что большинство метеоритов, поражающих Землю, падают в океаны или отдаленные районы, поэтому воздействие на человека кажется маловероятным.
До 2019 года был зарегистрирован только один случай попадания метеорита в человека, который произошел 30 ноября 1954 года, когда Энн Ходжес получила «попадание» в Алабаме, США, сообщает британская BBC.