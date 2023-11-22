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Ученые высчитали вероятность пострадать от падения метеорита
Вероятность того, что в вас попадет метеорит очень мала, но она все же выше чем шанс выиграть в лотерею.

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Метеорит — это фрагмент астероида, который пережил прохождение через атмосферу и упал на поверхность Земли. По этой причине существует вероятность того, что объект такого характера может упасть на человека, и эксперты указывают, насколько это возможно.

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Вероятность падения метеорита где-то на Земле зависит от размера кометы или астероида, с которого он прибыл, хотя, по данным Лаборатории реактивного движения НАСА ( JPL ), это маловероятно. «НАСА не известно о каких-либо астероидах или кометах, находящихся в настоящее время на пути столкновения с Землей, поэтому вероятность серьезного столкновения весьма мала. Фактически, крупный объект вряд ли столкнется с Землей в течение столетий». Это не означает, что в атмосфере Земли не происходит воздействия мелких объектов, причиняющих значительный ущерб. В связи с этим французские власти изучают возможность попадания метеорита в транспортное средство, сообщает AFP.

Подсчитано, что шансы умереть от удара астероида или кометы составляют один из 75 000 вместе взятых; и один из 3000 только для астероидов, а также один из 250 000 для комет, по словам Стивена Нельсона, ученого из Тулейнского университета в США. В случае падения метеорита , последствия которого будут носить лишь региональный характер, шансы умереть составляют один на 1 600 000 .

Эксперты составили таблицу шансов умереть от разных явлений в США и отмечают, что «шансы умереть от удара гораздо выше, чем шансы выиграть в лотерею».

   

Событие

Вероятность смерти

– Автомобильная авария 

– Убийство 

– Пожар 

– Несчастные случаи с огнестрельным оружием 

– Утопление 

– Наводнение 

– Авиакатастрофа 

– Торнадо

 – Глобальное воздействие кометы или астероида 

– Землетрясение 

– Молния 

– Региональное воздействие астероида или кометы 

– Пищевое отравление 

– Нападение акулы 

– Победа Лотерея

– 1 из 90 

– 1 из 85 

– 1 из 250 

– 1 из 250 

– 1 из 9 тысяч 

– 1 из 27 тысяч 

– 1 из 30 тысяч 

– 1 из 60 тысяч 

– 1 из 75 тысяч 

– 1 из 130 тысяч 

– 1 из 135 тысяча 

– 1 на миллион 600 тысяч

 – 1 на 3 миллиона 

– 1 на 8 миллионов 

– 1 на 195 миллионов

Стивен Нельсон уверяет, что большинство метеоритов, поражающих Землю, падают в океаны или отдаленные районы, поэтому воздействие на человека кажется маловероятным.

До 2019 года был зарегистрирован только один случай попадания метеорита в человека, который произошел 30 ноября 1954 года, когда Энн Ходжес получила «попадание» в Алабаме, США, сообщает британская BBC.

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#астероид #метеорит #теория вероятности
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