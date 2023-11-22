Вероятность того, что в вас попадет метеорит очень мала, но она все же выше чем шанс выиграть в лотерею.

Метеорит — это фрагмент астероида, который пережил прохождение через атмосферу и упал на поверхность Земли. По этой причине существует вероятность того, что объект такого характера может упасть на человека, и эксперты указывают, насколько это возможно.

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Вероятность падения метеорита где-то на Земле зависит от размера кометы или астероида, с которого он прибыл, хотя, по данным Лаборатории реактивного движения НАСА ( JPL ), это маловероятно. «НАСА не известно о каких-либо астероидах или кометах, находящихся в настоящее время на пути столкновения с Землей, поэтому вероятность серьезного столкновения весьма мала. Фактически, крупный объект вряд ли столкнется с Землей в течение столетий». Это не означает, что в атмосфере Земли не происходит воздействия мелких объектов, причиняющих значительный ущерб. В связи с этим французские власти изучают возможность попадания метеорита в транспортное средство, сообщает AFP.

Подсчитано, что шансы умереть от удара астероида или кометы составляют один из 75 000 вместе взятых; и один из 3000 только для астероидов, а также один из 250 000 для комет, по словам Стивена Нельсона, ученого из Тулейнского университета в США. В случае падения метеорита , последствия которого будут носить лишь региональный характер, шансы умереть составляют один на 1 600 000 .

Эксперты составили таблицу шансов умереть от разных явлений в США и отмечают, что «шансы умереть от удара гораздо выше, чем шансы выиграть в лотерею».

Событие Вероятность смерти – Автомобильная авария – Убийство – Пожар – Несчастные случаи с огнестрельным оружием – Утопление – Наводнение – Авиакатастрофа – Торнадо – Глобальное воздействие кометы или астероида – Землетрясение – Молния – Региональное воздействие астероида или кометы – Пищевое отравление – Нападение акулы – Победа Лотерея – 1 из 90 – 1 из 85 – 1 из 250 – 1 из 250 – 1 из 9 тысяч – 1 из 27 тысяч – 1 из 30 тысяч – 1 из 60 тысяч – 1 из 75 тысяч – 1 из 130 тысяч – 1 из 135 тысяча – 1 на миллион 600 тысяч – 1 на 3 миллиона – 1 на 8 миллионов – 1 на 195 миллионов

Стивен Нельсон уверяет, что большинство метеоритов, поражающих Землю, падают в океаны или отдаленные районы, поэтому воздействие на человека кажется маловероятным.

До 2019 года был зарегистрирован только один случай попадания метеорита в человека, который произошел 30 ноября 1954 года, когда Энн Ходжес получила «попадание» в Алабаме, США, сообщает британская BBC.