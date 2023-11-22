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Португалия шесть дней подряд работала на 100% возобновляемой энергии
Португалия добилась заметных успехов в уменьшении выбросов углекислого газа в атмосферу.

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Поскольку актуальность решения проблемы изменения климата усиливается, страны во всем мире все чаще принимают решения в области возобновляемых источников энергии, чтобы предотвратить будущий климатический кризис. Португалия недавно попала в заголовки газет, установив мировой рекорд, полагаясь исключительно на возобновляемые источники энергии в течение шести дней подряд.

Совершив выдающийся подвиг, Португалия побила рекорды мирового производства энергии, поддерживая себя за счет возобновляемых источников энергии в течение шести дней подряд. От бытовых электроприборов до промышленных предприятий — страна работала исключительно на энергии ветра, гидроэнергии и солнечной энергии с 4:00 утра 31 октября до 9:00 утра 6 ноября. За этот период Португалия произвела 1102 ГВтч возобновляемой энергии, превысив национальный показатель потребления на 262 ГВтч. Предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составлял впечатляющие 131 час. 

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Несмотря на глобальную зависимость от ископаемого топлива, Португалия продемонстрировала свою способность производить большое количество возобновляемой энергии в течение длительного периода времени. Хьюго Коста, глава EDP Renewables, подразделения государственной коммунальной службы страны, занимающегося возобновляемыми источниками энергии, подчеркнул успех: «Газовые электростанции были готовы отправить энергию, если она понадобится, но мы справились».

Это достижение согласуется с глобальными усилиями по достижению климатических целей, изложенных в Парижском соглашении, к 2050 году. Цель состоит в том, чтобы электрические сети были свободны от энергии, полученной путем выбросов углекислого газа в течение всего года. Хотя некоторые страны, обладающие гидроэнергетическими ресурсами, уже добились этого, большинство стран по-прежнему в значительной степени полагаются на технологии, сопровождающиеся выбросами углекислого газа, что создает угрозу будущих климатических чрезвычайных ситуаций. 

Успешный опыт Португалии отражает ее активный подход к возобновляемым источникам энергии, подавая пример другим странам. Эксперт энергетического сектора Мигель Прадо отметил: «Основной вывод заключается в том, что португальская энергосистема готова к очень высокой доле возобновляемой электроэнергии». Способность управлять колебаниями производства возобновляемой энергии делает Португалию лидером в области устойчивой практики, вдохновляя других последовать ее примеру в глобальном стремлении к более экологичному будущему.

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#электричество #португалия #возобновляемая энергия #электричество из воздуха #энергия ветра
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