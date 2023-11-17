Непал решил запретить TikTok, утверждая, что приложение угрожает общественному порядку.

Правительство Непала запретило приложение TikTok, утверждая, что оно нарушает общественный порядок и распространяет вредоносный контент. Решение было поддержано премьер-министром страны Рекха Шарма. Премьер-министр Непала Пушпа Камаль Дахал поддержал это решение на мероприятии в городе Бхактапур.

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«После долгой дискуссии о том, как контролировать тенденцию к распространению дисгармонии, беспорядка и хаоса в обществе… был достигнут консенсус среди всех политических партий, включая как правящую партию, так и оппозицию», — сказал он.

Однако входящая в правящую коалицию Непальская партия Конгресс и ее лидер Гаган Тапа выразили опасения по поводу ограничения свободы выражения мнений. «Регулирование необходимо, чтобы препятствовать тем, кто злоупотребляет социальными сетями, но закрытие социальных сетей во имя регулирования совершенно неправильно», — написал он на X.

Интернет-провайдерам было предложено прекратить доступ к приложению. Компания WorldLink Communications, которая позиционирует себя как крупнейший поставщик интернет-услуг в Непале, выполнила требования, и ожидается, что вскоре за ней последуют и другие провайдеры, заявило правительство.

Несколько стран ранее запретили TikTok из-за предполагаемых угроз для национальной безопасности. Хотя Bytedance уже давно утверждает, что TikTok не передает данные правительству Китая.

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