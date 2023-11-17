Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Samsung подтверждает серьезную утечку данных из своего британского подразделения
Samsung обратилась к пострадавшим клиентам, чьи личные данные, такие как имя и адрес электронной почты, были раскрыты.

реклама

Компания Samsung подтвердила утечку данных в своем британском подразделении, в результате которой, как сообщается, были раскрыты личные данные людей, совершавших покупки у Samsung в этом регионе. Фактически, Samsung заявляет, что затронутые клиенты совершали покупки в интернет-магазине Великобритании в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

реклама

Беспокоит то, что Samsung узнала об инциденте только в начале этой недели. Компания отмечает, что взлом стал возможен из-за ошибки в стороннем приложении, которое она использовала на своих устройствах. Samsung не раскрывает название затронутого приложения, вызвавшего эту атаку, и мы не знаем, какой доступ получили злоумышленники, раскрыв личные данные клиентов Samsung.

Хорошая новость о взломе, если можно так сказать, заключается в том, что злоумышленникам не были раскрыты никакие финансовые данные. Однако они получили и другие детали, такие как номер телефона, имена клиентов, идентификаторы электронной почты и адреса. Само собой разумеется, что люди, чьи данные были раскрыты, должны быть особенно осторожны при проверке своей электронной почты, поскольку эти злоумышленники могут использовать такие методы, как фишинг, чтобы получить личные и банковские данные, чтобы украсть деньги и даже распространить опасное вредоносное ПО через вложения.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Samsung уверяет, что от взлома пострадали только избранные клиенты в Великобритании, и ни один из ее глобальных рынков не пострадал от инцидента. Компания также утверждает, что соблюдала все протоколы безопасности, необходимые для предотвращения утечки данных, и проинформировала агентства, причастные к таким действиям.

#samsung #взлом #утечка данных #кибератака
Источник: bleepingcomputer.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
Samsung представила самый вместительный в мире портативный SSD-накопитель объемом 8 ТБ
Samsung разрывает отношения с китайским производителем панелей BOE из-за судебных баталий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
9
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
4
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
2
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
5
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
14
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
+
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
36
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
7
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
7
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Нестеров
17:00
Что за бред? Что ты несёшь?
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
Дмитрий Нестеров
16:59
Лучше купить денди
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
MrPegge
16:58
Если похватать всех с улиц и забрить в армию, невзирая на пол возраст и здоровье, то, наверное, ничего у РФ не выйдет
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
Za9c
16:55
Золотые времена семёрки. Сам себе хозяин без предустановленного говна. Теперь для чистки мало зайти в компоненты винды, надо через консоль, потом реестр и всякие твикеры
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Джон Коннор
16:54
Крыса хитрожопая еврейская. Все майданы были подготовлены америкой. А когда ему стало угрожать свержение, он сразу на РФ начал спихивать. И конечно тупые майдауны поверят, хлопая в ладоши.
Зеленский заявил о подготовке Россией «третьего Майдана» для смены власти на Украине
jsth
16:47
Т.е. по Зеленскому гибель личного состава видимо не является достаточным основанием для отступления, а недостаток западной помощи видимо является. Вот какого руководителя укры себе выбрали - народ, да...
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
glavhyilo
16:44
1800 сегодня зеля положил всушников в мясных штурмах.
Зеленский признал, что без поставок западного оружия Украине придётся отступать
Roditch
16:43
Карты по производительности примерно одинаковые.
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
nonses84
16:40
Антивирус вырезан наверно потому что гамнище редкой масти.😂 Сам так делаю
Пользователи Windows 10 и 11 в ЕЭЗ смогут удалить больше приложений, включая браузер Edge
Циклон-Б
16:38
соглы, он вообще ниче не делал, всем по медали. семспосиба
Адаму Кадырову вручили новые награды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем