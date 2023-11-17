Samsung обратилась к пострадавшим клиентам, чьи личные данные, такие как имя и адрес электронной почты, были раскрыты.

Компания Samsung подтвердила утечку данных в своем британском подразделении, в результате которой, как сообщается, были раскрыты личные данные людей, совершавших покупки у Samsung в этом регионе. Фактически, Samsung заявляет, что затронутые клиенты совершали покупки в интернет-магазине Великобритании в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

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Беспокоит то, что Samsung узнала об инциденте только в начале этой недели. Компания отмечает, что взлом стал возможен из-за ошибки в стороннем приложении, которое она использовала на своих устройствах. Samsung не раскрывает название затронутого приложения, вызвавшего эту атаку, и мы не знаем, какой доступ получили злоумышленники, раскрыв личные данные клиентов Samsung.

Хорошая новость о взломе, если можно так сказать, заключается в том, что злоумышленникам не были раскрыты никакие финансовые данные. Однако они получили и другие детали, такие как номер телефона, имена клиентов, идентификаторы электронной почты и адреса. Само собой разумеется, что люди, чьи данные были раскрыты, должны быть особенно осторожны при проверке своей электронной почты, поскольку эти злоумышленники могут использовать такие методы, как фишинг, чтобы получить личные и банковские данные, чтобы украсть деньги и даже распространить опасное вредоносное ПО через вложения.

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Samsung уверяет, что от взлома пострадали только избранные клиенты в Великобритании, и ни один из ее глобальных рынков не пострадал от инцидента. Компания также утверждает, что соблюдала все протоколы безопасности, необходимые для предотвращения утечки данных, и проинформировала агентства, причастные к таким действиям.