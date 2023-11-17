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Пользователи теперь могут добавлять «заметки» к результатам поиска Google
Google недавно запустил новый эксперимент под названием «Заметки», который позволяет пользователям видеть советы и делиться ими вместе с результатами поиска.

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Функция «Заметки» внедряется через поисковые лаборатории Google, которые предоставляют экспериментальные функции пользователям, желающим их протестировать.

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Пользователи, которые выберут заметки через Google Search Labs, увидят кнопку «Заметки» под определенными результатами поиска и в разделе «Найти статьи» в приложении Google. Нажатие на кнопку покажет заметки, оставленные другими людьми на этой странице.

По словам Google, пользователи могут создавать свои собственные заметки, чтобы поделиться «своим опытом со всем миром», как сказал Брэд Келлетт, старший технический директор Google Search. Заметки могут включать в себя различные элементы, включая текст, фотографии, наклейки и другие настраиваемые элементы. Вскоре Google также добавит в заметки изображения, созданные искусственным интеллектом.

 «В ходе нашего исследования мы увидели, что людей интересует то, что такие же люди говорят о конкретной веб-странице», — сказал Келлетт. «Заметки созданы для того, чтобы работать рука об руку с существующим контентом в Интернете, добавляя новый уровень человеческого понимания к вашим результатам поиска». Келлетт объяснил, чем Notes может быть полезен пользователям. Он может давать советы о районах или городах или изменять уровень специй в рецепте на основе опыта других людей. 

«Наша цель в этом новом эксперименте Labs — предоставить доступ к полезным советам по статье или теме как от экспертов, так и от обычных людей», — заявил он. «Это не только поможет вам сузить наиболее важную информацию, но также может помочь вам увидеть, что сработало для других, которые были там раньше».

Как включить Заметки для поиска Google

Чтобы включить заметки в поиске Google, выполните следующие действия на своем смартфоне Android:

  • Откройте приложение Google и нажмите на "стакан" в верхнем левом углу.
  • Теперь вы увидите «Заметки о поиске» вверху. «Поделитесь своими мыслями о результатах поиска, чтобы помочь другим и узнать, что говорят другие», — говорится в сообщении.
  • Нажмите кнопку переключения, чтобы включить функцию «Заметки в поиске».
  • Когда вы включите его, вы увидите опцию «Попробовать пример».

Точно так же заметки будут появляться, когда вы ищете что-то через Google. 

Google утверждает, что будет использовать методы защиты и модерации контента человеком, чтобы обеспечить безопасность и качество в Notes. По словам Google, они будут работать аналогично стандартным результатам поиска. Эта функция доступна в США и Индии через Google Search Labs на Android и iOS.

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