Скоро новый процессор появится в смартфонах Honor и Vivo.

Qualcomm представила новейший мобильный чипсет - Snapdragon 7 Gen 3. Очевидно, это обновление Snapdragon 7 Gen 2 среднего класса и оно приносит некоторые новые функции. Давно было известно, что в чипах Qualcomm должна появиться интеграция искусственного интеллекта, и Snapdragon 7 Gen 3 стал этим чипом.

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Qualcomm заявляет, что компоненты нового чипа «обеспечивают всесторонние усовершенствования, способствующие развитию искусственного интеллекта на устройстве». Это должно значительно ускорить генеративные приложения искусственного интеллекта, поскольку рекламируемые тесты позволяют создавать изображения Stable Diffusion всего за одну секунду из текстовой подсказки.

Конечно, мобильный процессор — это больше, чем просто искусственный интеллект, несмотря на то, во что маркетинг хочет, чтобы вы верили, и 7 Gen 3 кажется мощным для чипсета среднего класса. Он может похвастаться пиковой частотой процессора 2,63 ГГц, увеличением производительности графического процессора на 50 процентов по сравнению с предыдущим поколением и «невероятной энергоэффективностью», которая должна снизить нагрузку на аккумулятор вашего телефона. Qualcomm также может похвастаться тем, что Snapdragon 7 Gen 3 поможет раскрыть «необычайные возможности камеры» и позволит расширить интеграцию с 5G.

Qualcomm объявила о партнерстве с такими OEM-производителями, как Honor и Vive. Компания заявляет, что позже в этом месяце будет объявлено об официальной презентации первого смартфона, использующего Snapdragon 7 Gen 3. Возможно, он появится в только что анонсированном Honor Magic 6, который также может похвастаться встроенным LLM.