Недавно компания Diamond Foundry использовала алмазы и высокопроизводительный графический процессор Nvidia для создания самой быстрой видеокарты в мире.

Алмазная компания Diamond Foundry пытается выяснить, как использовать алмазы, чтобы контролировать температуру процессоров и графических процессоров. Она протестировала свои выращенные в лаборатории алмазные пластины на высокопроизводительном графическом процессоре Nvidia. По данным Wall Street Journal, этот тест привел к трехкратному улучшению производительности по сравнению со стандартными материалами. Эти результаты еще не проверены и не опубликованы в исследованиях, поэтому к таким утверждениям следует относиться с долей скептицизма. Но если это правда, это означает, что с помощью этого эксперимента только что была получена самая быстрая видеокарта в мире.

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Поскольку устройства становятся все меньше и тоньше, обеспечение охлаждения и функционирования микрочипов становится ключевой задачей. Экологичное решение, обеспечивающее долговременное охлаждение и максимальную производительность, — это необходимость на данный момент.

Компания утверждает, что для этого проекта, реализация которого началась уже очень давно, она использовала первую в мире 100-миллиметровую монокристаллическую алмазную пластину. Они использовали метод гетероэпитаксии для создания монокристаллических алмазов на масштабируемых подложках. Как сообщает Tech Radar, они нашли способ масштабировать и это.

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Компания Diamond Foundry изучает способы использования алмазных пластин в конструкции чипов. С другой стороны, Intel сосредоточила свое внимание на использовании стеклянных подложек в своей линейке продуктов. В конструкции Intel основное внимание уделяется повышению эффективности и улучшению связи между чипами, а не непосредственному охлаждению компонентов. Однако алмазный метод рассматривает алмаз как полезный охлаждающий инструмент. Компания утверждает, что алмаз в 17 200 раз лучше кремния и в 60 раз лучше карбида кремния.