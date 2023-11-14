Только Илон Маск мог придумать такую схему: владельцы Tesla не смогут перепродать Cybertruck без штрафа в $50 тысяч.

Клиенты, которые приобретают долгожданный Cybertruck от Tesla, остаются с футуристическим автомобилем, нравится им это или нет, благодаря жесткому пункту в соглашении с покупателем.

Электрический грузовик, который уже много лет готовится к выпуску и выглядит как рудиментарная версия Delorean из «Назад в будущее» — грозит тяжелыми финансовыми штрафами, которые препятствуют перепродаже, по крайней мере, в течение первого года владения.

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«Вы соглашаетесь, что не будете продавать или иным образом пытаться отчуждать Транспортное средство в течение первого года после даты его поставки», — написала компания в юридически обязывающем документе. Те, кто нарушает этот пункт, дают Tesla право на «обеспечительный» судебный иск «или требуют от вас заранее оцененного ущерба в размере $50 000». Если перепродажа превысит $50 000, согласно соглашению, компания также может забрать каждый цент из этой суммы. Еще одна плохая связанная с этим новость это то, что Tesla также может отказаться продавать вам любые автомобили в будущем.

Это произошло после того, как личная оценка Маска сильно ударила по показателям октябрьского аукциона акций Tesla. По данным CBS, в прошлом месяце Маск потерял $41 миллиард, а его общий собственный капитал уменьшился с $234 миллиардов до $193 миллиардов. По данным Business Insider, владелец 13% компании даже признался, что «вырыл себе могилу» с помощью Cybertruck.

«Я хочу подчеркнуть, что возникнут огромные проблемы с достижением массового производства Cybertruck и последующим достижением положительного денежного потока Cybertruck », — сказал Маск. «Когда у вас есть продукт с большим количеством новых технологий или какая-либо совершенно новая программа для транспортных средств, особенно такой необычный и продвинутый, как Cybertruck, у вас возникнут проблемы, пропорциональные количеству новых задач, которые вы пытаетесь решить."

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