Продолжаются сокращения в IT-гигантах по всему миру. В Amazon уже второе массовое увольнение за неделю.

Согласно электронному письму, просмотренному в понедельник агентством Reuters, Amazon сократила около 180 рабочих мест в своем игровом подразделении, это уже второй раунд сокращений менее чем за неделю, в рамках более широкой реструктуризации.

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«После нашей первоначальной реструктуризации в апреле стало ясно, что нам необходимо еще больше сосредоточить наши ресурсы на тех областях, которые растут и обладают наибольшим потенциалом для продвижения нашего бизнеса», — говорится в электронном письме от 13 ноября от Кристофа Хартманна, вице-президента Amazon Games.

В понедельник утром компания начала информировать сотрудников о сокращении их должностей. По словам людей, знакомых с ситуацией, Amazon на прошлой неделе также начал сокращать рабочие места в своем подразделении потоковой передачи музыки и подкастов. По данным источников, компания также сократила небольшое количество рабочих мест в своем отделе кадров, известном как People Experience and Technology (PXT).

Подразделение игр предлагает бесплатные потоковые версии многих видеоигр, таких как Doom и Roblox, а также некоторые каналы Twitch.

По словам Хартманна, компания сосредоточена на бесплатных играх, известных как Prime Gaming, которые предлагаются в качестве привилегии в рамках годового членства Prime стоимостью 139 долларов, которое также включает бесплатную доставку и бесплатное потоковое видео, сказал Хартманн. «Мы прислушиваемся к нашим клиентам и знаем, что ежемесячная доставка бесплатных игр — это то, чего они хотят больше всего, поэтому мы совершенствуем наше преимущество Prime, чтобы сосредоточить на этом наше внимание», — сказал он.

В апреле Amazon уже сократила около 100 рабочих мест в игровом подразделении.