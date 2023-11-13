На видео вTikTok вы можете увидеть, как можно использовать средства просмотра виртуальной реальности для уроков игры на фортепиано на реальном инструменте.

На последнем мероприятии Meta* Connect Марк Цукерберг представил новое поколение своих очков смешанной реальности Meta Quest 3. Эргономичное, легкое и мощное устройство произвело фурор среди технологического сообщества.

Пользователь Shanewilkes на TikTok показал, как он учится играть на фортепиано в реальной жизни с помощью Quest 3, используя игру PianoVision. Приложение делает возможными музыкальные репетиции благодаря способности отслеживать движения рук в режиме реального времени. Кроме того, он предлагает каталог из более чем 1400 песен и упражнений продолжительностью более 13 часов. Если вы заинтересованы в его покупке, учтите, что его цена составляет 9,99 долларов США, и он совместим с Quest Pro, Quest 2 и Quest 3.

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Без сомнения, технология, продемонстрированная устройством, вызывает удивление, поскольку показывает возможность научиться играть на фортепиано, не зная теоретических основ. Как и в классических музыкальных видеоиграх, таких как Guitar Hero, вам нужно только следить за графикой, чтобы нажимать соответствующие клавиши в нужное время.

Гарнитуры Meta Quest 3 оснащены экранами Infinity Display 4K+ с разрешением 2064 x 2208 пикселей на глаз и частотой обновления до 90 Гц с возможностью расширения до 120 Гц. Кроме того, они оснащены процессором Snapdragon XR2 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и возможностью хранения данных объемом 128 ГБ и 512 ГБ. Есть также стереодинамики с пространственным 3D-звуком.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

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25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»